Great-West Lifeco vendra des affaires individuelles d'assurance-vie et de rente menées aux États-Unis





La compagnie se concentrera davantage sur le marché américain des régimes de retraite

WINNIPEG, le 24 janv. 2019 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (Great-West Lifeco) a annoncé aujourd'hui que sa filiale établie au Colorado, Great-West Life & Annuity Insurance Company (GWL&A), a conclu une entente visant la vente, par voie de réassurance, de presque toutes ses affaires individuelles d'assurance-vie et de rente à Protective Life Insurance Company, la principale filiale de Protective Life Corporation (Protective). Les affaires faisant l'objet de la vente sont menées aux États-Unis et la transaction n'a aucune incidence sur les affaires d'assurance-vie menées au Canada ou ailleurs par Great-West Lifeco.

Compte tenu des modalités de l'entente, Great-West Lifeco estime que la transaction se traduira par une valeur de transaction après impôt d'approximativement 1,2 milliard de dollars américains (1,6 milliard de dollars canadiens), exclusion faite de charges non récurrentes et sous réserve d'ajustements éventuels postérieurs à la clôture. La valeur inclut une commission de réassurance positive importante versée à nos entités américaines et une libération de capital d'approximativement 400 millions de dollars américains (530 millions de dollars canadiens).

Les affaires visées par le transfert, commercialisées sous la marque Great-West Financial, comprennent des polices d'assurance-vie détenues par une banque ou par une société, des polices d'assurance-vie à prime unique, des rentes individuelles et un bloc fermé de polices d'assurance-vie et de rente. Ces affaires ont contribué approximativement 95 millions de dollars américains (120 millions de dollars canadiens) au bénéfice net de Great-West Lifeco visant les trois premiers trimestres de 2018.

GWL&A conservera un modeste bloc de polices d'assurance-vie avec participation, dont l'administration sera assurée par Protective après la clôture de la transaction. Les divisions de produits de retraite et de gestion des placements de GWL&A, soit Empower Retirement et Great-West Investments, ne sont pas visées par la transaction.

« Cette transaction nous permet de concentrer notre attention sur les marchés américains des régimes de retraite et de la gestion d'actifs », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. « Nous évaluons sans cesse des occasions d'affectation des capitaux à Great-West Lifeco. Étant donné la situation du capital consolidée issue de cette transaction, nous envisagerons aussi d'autres activités de gestion des capitaux, y compris d'éventuels rachats d'actions, pour atténuer l'incidence de la vente sur le bénéfice. »

« La force combinée des affaires bâties par GWL&A et Protective crée de nouvelles occasions pour nos clients et nos partenaires de distribution, qui seront désormais très bien servis par Protective », a expliqué Robert L. Reynolds, président et chef de la direction, Great-West Lifeco U.S. LLC. « Notre équipe est déterminée à garantir une transition harmonieuse pour nos clients vers Protective. »

La transaction, qui devrait être conclue dans le premier semestre de 2019, est assujettie aux conditions de clôture réglementaires et habituelles. Great-West Lifeco prévoit comptabiliser à la clôture une perte de valeur comptable calculée selon les IFRS, liée à cette transaction, d'approximativement 70 millions de dollars américains (93 millions de dollars canadiens) et des coûts de transaction de 57 millions de dollars américains (76 millions de dollars canadiens).

À propos de Great-West Life & Annuity Insurance Company

Établie il y a 125 ans, Great-West Life & Annuity Insurance Company administre un total de 602 milliards de dollars américains en actifs pour le compte d'approximativement 9,1 millions de clients détenteurs de produits de retraite, d'assurance et de rente, en date du 30 septembre 20182. La compagnie offre des placements, des produits d'assurance-vie, des rentes et des régimes d'avantages sociaux à l'intention des cadres commercialisés sous la marque Great-West Financial. Elle propose aussi des produits et des services d'épargne-retraite fournis par Empower Retirement, le deuxième prestataire de services de tenue de dossiers de régime de retraite en importance aux États-Unis pour ce qui est du nombre de participants1. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le greatwest.com.

1 Pensions & Investments, avril 2018. 2 Au 30 septembre 2018, sont inclus des comptes de Great-West Life & Annuity Insurance Company et de ses filiales.

Great-West Financial® est une marque déposée de Great-West Life & Annuity Insurance Company. GWL&A est une filiale en propriété exclusive indirecte de Great-West Lifeco Inc. et « membre du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power »®.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance-vie, de l'assurance-maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Great-West Lifeco exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe par l'intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, de Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé de plus de 1,4 billion de dollars canadiens au 30 septembre 2018, et elles sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le greatwestlifeco.com/fr.

À propos de Protective Life Corporation

Protective Life Corporation offre des services financiers par l'intermédiaire de la production, de la distribution et de l'administration de produits d'assurance et de placement à l'échelle des États-Unis. Elle tire ses origines de la compagnie phare de la société, Protective Life Insurance Company, fondée en 1907. Depuis ses débuts, il y a plus de 110 ans, l'essor et le succès de Protective peuvent être attribués en grande partie à son engagement constant à servir les gens et à agir correctement pour le compte de ses employés, de ses distributeurs et, surtout, de ses clients. Ayant son siège social à Birmingham, en Alabama, la compagnie compte près de 3 000 employés répartis dans des bureaux à la grandeur des États-Unis. Au 30 septembre 2018, la compagnie avait des actifs d'approximativement 91,8 milliards de dollars américains . Protective Life Corporation est une filiale en propriété exclusive de Dai-ichi Life Holdings, Inc. (TSE : 8750). Pour obtenir de plus amples renseignements sur Protective, veuillez visiter le www.Protective.com .

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

Certaines déclarations dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prospectives. Les déclarations de cette nature portent, notamment, sur l'exploitation, les activités, la situation financière, la performance financière prévue et les stratégies ou les perspectives commerciales courantes de Great-West Lifeco et de ses filiales, ainsi que sur les mesures futures, y compris les déclarations qu'elle pourrait faire à l'égard des avantages qu'elle prévoit retirer des acquisitions et des dessaisissements, le calendrier et la réalisation de la transaction décrite dans le présent communiqué de presse, les répercussions prévues de la transaction sur Great-West Lifeco (y compris les répercussions financières) et les activités de gestion du capital. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques; elles représentent uniquement l'opinion de Great-West Lifeco à l'égard d'événements à venir, dont un grand nombre sont, en raison de leur nature, essentiellement incertains et indépendants de la volonté de Great-West Lifeco. Il est possible que les résultats réels diffèrent, même considérablement, des résultats prévus mentionnés dans ces déclarations. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent, même considérablement, de ceux présentés dans les déclarations prospectives sont mentionnés dans des documents déposés périodiquement auprès des autorités de réglementation, y compris dans le rapport de gestion annuel de 2017 de Great-West Lifeco aux rubriques « Gestion des risques et pratiques relatives au contrôle » et « Sommaire des estimations comptables critiques ». Ces documents ainsi que d'autres documents déposés peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Le lecteur est également invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. À moins que la loi applicable ne l'exige expressément, Great-West Lifeco n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements à venir ou autrement.

