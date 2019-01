Avis - Chorus Aviation Inc. présentera les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2018





HALIFAX, le 24 janv. 2019 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) invite les analystes à une téléconférence le vendredi 22 février 2019 pour présenter les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2018 de Chorus.

Voici les précisions à ce sujet :

TÉLÉCONFÉRENCE POUR LES ANALYSTES

Joe Randell, président et chef de la direction, et Jolene Mahody, vice-présidente générale et chef des Affaires financières, présenteront les résultats et répondront aux questions des analystes. Les représentants des médias auront accès à cet appel en mode écoute.

Date : Le vendredi 22 février 2019



Heure : 9 h 30 (heure de l'Est) / 10 h 30 (heure de l'Atlantique)



Écoute par téléphone : 1 888 231-8191. Prévoir dix minutes pour la connexion à la téléconférence.



Webdiffusion : https://event.on24.com/wcc/r/1923003/1C1675BF55CDC811D8CD46BF1E407F1B

ou sur le site Web de Chorus à www.chorusaviation.ca sous Rapports > Présentations de la haute direction. Nota : Diffusion en mode écoute seulement. Le lecteur Media Player ou Real Player est nécessaire pour écouter la diffusion audio ; veuillez donc le télécharger bien avant la conférence.



Reprise : Au 1 855 859-2056, sans frais, code d'accès 1093749 (suivi du dièse), à compter d'environ deux heures après l'appel et jusqu'à minuit (heure de l'Est) le jeudi 28 février 2019.

