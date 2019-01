Fix & Flash de Bostik, "Élu Produit de l'Année 2019"





COLOMBES, France, January 24, 2019 /PRNewswire/ --

Bostik obtient la reconnaissance des consommateurs qui ont élu Fix & Flash « Produit de l'année 2019" dans la catégorie "colle de réparation".

« Moins de 9 mois après le lancement de Fix & Flash, nous sommes très heureux et honorés de recevoir ce label, gage de qualité et de performance » déclare Vincent Legros, Président-directeur général de Bostik, « nous oeuvrons au quotidien pour développer des solutions intelligentes : à la fois innovantes, durables et faciles à appliquer. Cette distinction, confirme que nos produits apportent un vrai « plus » à nos consommateurs et usagers en leur simplifiant la vie. C'est notre ambition et notre plus grande satisfaction. »

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/529564/Bostik_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/813011/Bostik_Fix_N_Flash_Package.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/813012/Bostik_Fix_N_Flash_Products.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/813013/Bostik_Fix_N_Flash_Repair.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/813014/Bostik_Fix_N_Flash_Usage.jpg )

Avec plus de 125 ans d'expérience au service de l'industrie et de la construction, la nouvelle colle de réparation Fix & Flash de Bostik met pour la première fois une technologie professionnelle de pointe à portée du grand public ; pour le petit bricolage, la décoration et les loisirs créatifs. Marquant une rupture avec le monde traditionnel du collage, Fix & Flash utilise la lumière LED pour assurer une prise rapide, sur toutes les surfaces et tous les matériaux. Simple, facile à appliquer et rechargeable, elle assure un résultat impressionnant d'efficacité.

«À mi-chemin entre les cyanoacrylates et colles multi-usages, nous avons réussi à créer un positionnement unique de colle universelle avec Fix & Flash et à nouer un lien solide avec nos utilisateurs. » explique Sarah Couderchet, Chef de Groupe DIY France de Bostik, « et ce n'est que le début : nous avons l'intention de poursuivre notre développement sur le marché français en apportant une gamme complète de solutions pour le grand public . » Bostik ambitionne également de commercialiser Fix & Flash début 2019 au Royaume Uni et en Allemagne, avant de conquérir d'autres régions du monde.

À propos de Bostik, une société du groupe Arkema

Bostik a rejoint Arkema en février 2015. Spécialiste international dans le domaine des colles destinées à l'industrie, à la construction et au grand public, Bostik développe des solutions de collage innovantes, multifonctionnelles et adaptables aux forces qui façonnent notre quotidien depuis plus de 125 ans. Du berceau au bureau, de la maison aux chantiers pro, les colles intelligentes Bostik sont partout. Présente dans plus de 50 pays avec un effectif de 5000 personnes, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2017. http://www.bostik.com

À propos d'Arkema

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d'activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 8,3 milliards d'euros. Porté par l'énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 55 pays. Le Groupe cultive l'interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l'eau, les solutions pour l'électronique, l'allègement et le design des matériaux, la performance et l'isolation de l'habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie.http://www.arkema.com

Communiqué envoyé le 24 janvier 2019 à 08:27 et diffusé par :