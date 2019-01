TI Automotive nomme Stefan Rau au poste de vice-président éxecutif des systèmes de transport des fluides





AUBURN HILLS, Michigan, 24 janvier 2019 /PRNewswire/ -- TI Automotive, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologie de systèmes de fluides automobiles, annonce la nomination de Stefan Rau au poste de vice-président exécutif des systèmes de transport des fluides. Dans l'exercice de ces fonctions, il dirigera la division des systèmes de transport de fluides de TI Automotive, qui conçoit, développe et fabrique des produits thermiques, des produits destinés aux groupes motopropulseurs et des lignes de freins et de carburant.

« Nous sommes heureux de promouvoir Stefan Rau à ce poste de direction, où ses très grandes compétences techniques et capacités d'encadrement seront le moteur du succès de notre division des systèmes de transport des fluides », a déclaré Bill Kozyra, président-directeur général. « Son expérience dans les opérations automobiles nous permettra de continuer à répondre aux besoins de nos clients et même à les dépasser. »

M. Rau est arrivé chez TI Automotive en 2002 à titre de directeur d'usine des sites de Neunkirchen et Heidelberg, en Allemagne. Il a rapidement mené une belle carrière en occupant divers postes dans l'exploitation et l'ingénierie, ce qui l'a conduit à son dernier poste en date de directeur général des systèmes de transport des fluides en Europe. Avant de rejoindre TI Automotive, il a exercé des fonctions d'ingénieur chez Faurecia et Michels GmbH. Stefan est titulaire d'un Master en sciences de l'ingénierie de l'université de Sarrebruck en Allemagne.

Stefan succède à Steve Taylor, qui occupait le poste de vice-président exécutif depuis 2014, et qui a choisi de quitter son poste en prévision de sa retraite, qu'il va prendre dans le courant de l'année.

À propos de TI Automotive

TI Automotive est l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de stockage, de transport et de distribution des fluides destinés principalement au marché automobile des travaux légers. Riche près de 100 ans d'expérience dans le domaine des systèmes de fluides automobiles, TI Automotive dispose d'installations de production sur 118 sites répartis dans 28 pays et desservant l'ensemble des principaux fabricants d'équipements d'origine (OEM) du monde.

