/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Rodriguez de passage à Montréal ainsi qu'à Québec/





L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, se rendra à Montréal et à Québec pour rencontrer des intervenants du milieu des arts et de la culture ainsi qu'annoncer des appuis financiers

QUÉBEC, le 23 janv. 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, se rendra à Montréal, le jeudi 24 janvier, et à Québec, le vendredi 25 janvier, pour rencontrer des intervenants du secteur des arts et de la culture ainsi qu'annoncer l'octroi de fonds à des organismes culturels.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Activité du jeudi 24 janvier 2019

Activité no 1 - Annonce dans les locaux de Zú

HEURE :

9 h 45

LIEU :

Atrium du Complexe-de-La-Maison-Alcan

1188, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec)

Notes aux médias : Ouvert aux médias

Activités du vendredi 25 janvier 2019

Activité no 1 - Annonce à la Galerie VU

HEURE :

9 h

LIEU :

Galerie VU

580, Côte d'Abraham

Québec (Québec)

Notes aux médias : Ouvert aux médias



Activité no 2 ? Rencontres informelles avec des intervenants du secteur des arts et de la culture de Québec

HEURE :

10 h 15

LIEU :

Musée national des beaux-arts du Québec

Salle Multi - Pavillon central

1, avenue Wolfe-Montcalm

Québec (Québec)

Notes aux médias : Fermé aux médias

Activité no 3 ? Visite de L'Ampli de Québec

HEURE :

14 h 30

LIEU :

L'Ampli de Québec

240, rue St-Joseph Est (2e étage)

Québec (Québec)

Notes aux médias : Fermé aux médias

Activité no 4 ? Visite de la Maison Léon-Provancher

HEURE :

16 h

LIEU :

Maison Léon-Provancher

1435, rue Provancher

Québec (Québec)

Notes aux médias : Fermé aux médias

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 24 janvier 2019 à 08:00 et diffusé par :