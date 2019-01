Les familles canadiennes fêtent le 20e anniversaire de la Journée de l'alphabétisation familiale





TORONTO, le 24 janv. 2019 /CNW/ - Comment fêterez-vous la Journée de l'alphabétisation familiale le 27 janvier? C'est la question qu'ABC Alpha pour la vie Canada (ABC) a posée aux familles, organisations communautaires, écoles, bibliothèques et centres d'apprentissage d'un bout à l'autre du pays à l'approche du 20e anniversaire de cet événement annuel.

En guise de célébrations de ce jalon et d'encouragement de la lecture et de la participation familiale à d'autres activités relatives à la littératie, ABC a fait la promotion active du thème de cette année, « 20 minutes », un moment pour apprendre ensemble dans le cadre de votre quotidien.

« Passer au moins 20 minutes ensemble quotidiennement, en famille, et prendre part à des activités simples et amusantes peut faire toute la différence quand il s'agit de développer l'apprentissage et les compétences en littératie de façon générale », a expliqué Mack Rogers, directeur administratif d'ABC Alpha pour la vie Canada. « Nous savons que la majorité des familles mènent une vie trépidante et complexe. Mais prendre le temps de lire, de jouer à des jeux de société ou de préparer les repas ensemble peut apporter des bienfaits durables tant pour les enfants que pour les adultes. »

Ce sentiment est partagé par Barbara Reid, auteure et illustratrice en pâte à modeler canadienne primée, par ailleurs présidente honoraire de la Journée de l'alphabétisation familiale.

« Ce n'est un secret pour personne que les familles qui apprennent ensemble grandissent ensemble », a expliqué l'artiste, qui a généreusement contribué à l'élaboration de 20 illustrations en pâte à modeler consacrées au thème de la Journée de l'alphabétisation familiale pour fêter le 20e anniversaire de cette dernière. « De nombreuses ressources d'apprentissage sont mises gratuitement à la disposition des gens, à la maison et dans de nombreuses collectivités. On peut faire beaucoup avec un peu d'imagination! »

La Journée de l'alphabétisation familiale a été lancée en 1999 par ABC. Elle inclut des événements axés sur la littératie et l'apprentissage pour toute la famille partout au Canada. Voici quelques manières dont plusieurs organisations communautaires comptent souligner la journée : la liste des événements organisés aux quatre coins du pays est mise à votre disposition à fld-jaf.ca :

La bibliothèque municipale Glace Bay , à Glace Bay (N.-É.), unit ses forces à celles des Guides du Canada de Coastal District pour leur 1 er échange de livres annuel.

, à (N.-É.), unit ses forces à celles des Guides du de Coastal District pour leur 1 échange de livres annuel. L'école secondaire J.R. Smallwood , à Labrador City (T.-N et L.), crée une vidéo sur les diverses idées et activités mises en oeuvre par la communauté de l'école, dans le cadre de la Journée de l'alphabétisation familiale .

, à (T.-N et L.), crée une vidéo sur les diverses idées et activités mises en oeuvre par la communauté de l'école, dans le cadre de la . Alphabétisation de Chateauguay Valley , à Châteauguay (Qc), présentera l'histoire La Soupe de pierres sous forme d'activité de lecture interactive.

, à Châteauguay (Qc), présentera l'histoire sous forme d'activité de lecture interactive. La bibliothèque municipale Lincoln , à Beamsville (Ont.), organisera une lecture nocturne dans le cadre d'une soirée familiale sous les étoiles.

à (Ont.), organisera une lecture nocturne dans le cadre d'une soirée familiale sous les étoiles. L'école communautaire Amisk , à Lac La Biche (Alb.), invite les aînés de la région à raconter certaines de leurs histoires traditionnelles.

Pour obtenir davantage de renseignements sur la Journée de l'alphabétisation familiale et pour télécharger gratuitement des conseils et activités en matière de littératie familiale, vous pouvez consulter le site : fld-jaf.ca.

À propos de l'alphabétisation familiale

L'alphabétisation familiale renvoie aux nombreuses façons pour les familles de développer et d'utiliser leurs compétences en littératie, qu'il s'agisse de lire un livre ensemble, de jouer avec les mots, de chanter, d'écrire à un parent ou un ami ou de participer aux tâches quotidiennes comme rédiger la liste d'épicerie.

Les compétences en littératie des parents et leur habileté à faire participer les enfants de manière à encourager l'alphabétisation dès le plus jeune âge ont des conséquences à long terme d'une grande portée sur le développement langagier, la réussite scolaire future et le bien-être des enfants, et ce, tout au long de leur vie. La lecture à haute voix et la participation à d'autres activités relatives à la littératie permettent aux enfants de développer leur écoute, leur vocabulaire et leurs aptitudes langagières, en plus de stimuler leur imagination et leur créativité. Se mobiliser pour apprendre ensemble offre en outre aux adultes l'occasion de continuer à exercer leurs compétences à toutes les étapes de la vie.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est un organisme sans but lucratif qui encourage les Canadiens à perfectionner leurs compétences essentielles et leur littératie. Nous mobilisons les entreprises, le gouvernement et les collectivités afin de soutenir l'apprentissage continu et d'atteindre nos objectifs par l'intermédiaire de leadership, de communications et de partenariats. Nous prônons un Canada ou? tous ont les compétences requises pour vivre pleinement leur vie.

Pour connaître les dernières nouvelles et obtenir des renseignements au sujet de la littératie chez les adultes, visitez www.abclifeliteracy.ca, ou suivez-nous sur Twitter à la page @abclifeliteracy ou sur Facebook à la page www.facebook.com/abclifeliteracy

SOURCE ABC ALPHA POUR LA VIE CANADA

Communiqué envoyé le 24 janvier 2019 à 08:00 et diffusé par :