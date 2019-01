Co-operators veut construire le premier bâtiment d'assurances et de services financiers à recevoir la certification WELL au Canada





Co-operators annonce l'adresse de son nouveau siège social à Guelph

GUELPH, ON, le 24 janv. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Co-operators a annoncé la conclusion d'un accord foncier qui situera son nouveau siège social au 101 Cooper Drive, dans le sud de Guelph. L'organisation qui offre plusieurs gammes d'assurances et des services financiers a également annoncé son intention de demander à l'International WELL Building InstituteMC d'attribuer la certification WELL au bâtiment, ce qui fait de Co?operators la première compagnie d'assurances et de services financiers au Canada à viser cette certification pour une nouvelle construction. Le projet tentera également d'obtenir auprès du Conseil du bâtiment durable du Canada la certification LEED® Or pour son leadership en conception énergétique et environnementale.

« Nous sommes ravis de dévoiler notre nouvel emplacement alors que nous nous préparons à établir de nouvelles racines dans la collectivité dont nous faisons fièrement partie depuis plus de 50 ans », affirme Rob Wesseling, chef de la direction de Co?operators. « Notre demande des certifications WELL et LEED Or s'aligne sur nos valeurs coopératives et sur notre engagement à favoriser la santé et le bien-être de nos employés et de l'environnement dont nous dépendons ».

La norme de construction WELL est la première au monde à reposer exclusivement sur la santé et le bien-être des personnes qui occupent les bâtiments. Il s'agit d'un système basé sur la performance qui mesure et certifie les caractéristiques de l'environnement bâti touchant la santé et le bien-être humains.

Parmi les efforts déployés pour obtenir la certification, Co?operators donnera la priorité à l'éclairage naturel dans l'ensemble du bâtiment, qui comportera des installations sportives et des services de saine alimentation. À l'extérieur, on proposera des sentiers d'interprétation de la nature et des aires d'activités.

La certification LEED prévoit la vérification par une tierce partie indépendante qu'une maison, une collectivité ou un bâtiment a été conçu et construit au moyen de stratégies qui visent une performance élevée dans des sphères clés de la santé humaine et environnementale : localisation et transport, développement durable du site, économie de l'eau, efficacité énergétique, choix des matériaux et qualité de l'environnement intérieur.

L'organisation prévoit que la construction du bâtiment commencera au printemps 2021 et qu'elle pourra s'y installer en 2023. Le nouvel immeuble lui permettra de réunir sous un même toit près de 1 200 employés de trois bureaux de la ville.

À propos de Co-operators

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative de propriété canadienne dont les actifs sous administration s'élèvent à plus de 42.5 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. L'entreprise est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Elle figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon Aon Hewitt et au palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.cooperators.ca .

SOURCE Co-operators

Communiqué envoyé le 24 janvier 2019 à 08:00 et diffusé par :