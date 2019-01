MISE À JOUR -- Avis aux médias - Le ministre Hussen fera une annonce





SUDBURY, ON, le 23 janv. 2019 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, répondra aux questions des médias à la suite de son annonce portant sur l'immigration dans les communautés rurales et du Nord.

Date : Le jeudi 24 octobre 2019



Heure : 10 h (heure locale)



Lieu : Glencore Centre for Innovation

Collège Cambrian

1400, chemin Barry Downe

Sudbury (Ontario) P3A 3V8





Notes pour les médias :



Les journalistes hors région peuvent appeler pour écouter la conférence de presse. Veuillez noter qu'il s'agira d'une ligne sans possibilité d'interaction.

Veuillez prendre note que les lignes seront actives à partir de 8 h 45.

Numéro à composer:



1-877-413-4814 / 613-960-7519





Code d'accès 3442976#

