Lancement du FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers neutres





MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (DGIA), agissant à titre de gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, annonce le lancement d'un nouveau Fonds négocié en bourse alternatif qui vient élargir la gamme des FNB Desjardins. Le FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers neutres a clôturé l'offre initiale de parts, lesquelles commenceront à être négociées à la Bourse de Toronto (TSX) aujourd'hui.

« Suivant l'introduction de changements à la réglementation sur les organismes de placement collectif, nous sommes ravis d'offrir aux investisseurs notre stratégie unique dont l'objectif est d'offrir des rendements absolus et décorrélés de toutes les conditions du marché », explique Nicolas Richard, chef de l'exploitation de DGIA.

Le symbole boursier et les frais de gestion du FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers neutres sont indiqués ci-dessous :

Fonds négociés en bourse (FNB) Symbole boursier

(TSX) Frais de gestion1 FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers neutres DANC 1,00 %

1Les frais de gestion annuels correspondant à un pourcentage annuel de la valeur liquidative du FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers neutres sont calculés quotidiennement et payables mensuellement à terme échu, majorés des taxes applicables.

FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers neutres (Symbole TSX : DANC)

Le fonds a pour objectif de réaliser des rendements positifs dans des conditions des marchés boursiers favorables ou défavorables. Il est diversifié parmi plusieurs paires d'émetteurs corrélés faisant généralement partie du même secteur d'activité qui neutralisent la valeur marchande nette des positions acheteur et vendeur, ce qui a pour effet de réduire les biais sectoriels et l'exposition au marché. Le fonds investit principalement, directement ou indirectement, dans des positions acheteur et vendeur sur des titres de participation d'émetteurs situés au Canada et ailleurs dans le monde, des bons du Trésor, des instruments du marché monétaire et d'autres titres de créance à court terme équivalents.

Pour obtenir de l'information additionnelle sur les FNB Desjardins, consultez le site Web du gestionnaire à l'adresse FNBdesjardins.com.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 295,3 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. est le gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

