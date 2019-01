Cannara Biotech fait son entrée dans le marché du chanvre-CBD en lançant une plateforme de commerce électronique - shopCBD.com





- shopCBD.com sera un guichet unique for pour tous les produits CBD -

MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara» ou «la société») (CSE: LOVE), qui bâtit une société de cannabis intégrée verticalement se spécialisant dans les produits à base de cannabis, a annoncé aujourd'hui son entrée dans le marché du chanvre-CBD aux États-Unis, via une filiale qui offrira une plateforme de commerce électronique en ligne appelée shopCBD.com.

La nouvelle plateforme de commerce électronique vendra les produits de consommation des fabricants de chanvre-CBD destinés au marché américain. Avec plusieurs fournisseurs déjà engagés, shopCBD.com a l'intention de proposer une grande variété de produits, notamment des teintures, des huiles, des gélules, des produits pour le corps, des vaporisateurs, des cartouches et des produits pour animaux de compagnie. shopCBD offrira une expérience en ligne conviviale où les consommateurs pourront acheter, évaluer et comparer une variété de produits à base de chanvre-CBD.

« Nous nous positionnons comme leader en créant une plaque tournante permettant aux fournisseurs de vendre leurs produits et aux consommateurs d'acheter les produits dérivés de chanvre-CBD de manière simple et rapide. Nous voulons devenir l'Amazon de la CDB », a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara Biotech, un vétéran de 15 ans dans les industries de la technologie et du commerce en ligne.

Avec la récente adoption en 2018 de la loi sur l'agriculture (« Farm Bill ») aux États-Unis, le chanvre-CBD représente un secteur émergent dans lequel de nombreux fournisseurs recherchent une présence nationale pour vendre aux consommateurs américains. La stratégie de la société consiste à offrir une grande variété de produits des grandes marques de CBD, avec des prix et des délais de livraison concurrentiels à travers les États-Unis.

La popularité croissante des produits à base de CBD est reliée au fait que les consommateurs recherchent des solutions naturelles pour améliorer leur santé et leur bien-être pour traiter divers maux, dont l'inflammation, l'anxiété et l'insomnie, entre autres. Par conséquent, le marché du chanvre-CBD devrait atteindre 22 milliards de dollars US d'ici 2022, selon les analystes de Brightfield Group couvrant ce secteur.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech procède à la construction de l'installation de culture intérieure de cannabis la plus imposante au Québec avec une superficie de 625 000 pieds carrés, cette installation moderne et sécuritaire. Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, Cannara produira du cannabis cultivé à l'intérieur et des produits dérivés de qualité supérieure pour les marchés canadiens et internationaux. En collaboration avec des partenaires de divers secteurs, Cannara générera des revenus provenant de la concession de licences, de location et des flux de rentrées provenant d'arrangements en coentreprise qui profitent de cette propriété de grande valeur. Pour en savoir plus, consultez notre site Web : www.cannara.ca

