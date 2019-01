Total Eren et NBT obtiennent le financement de la première phase du projet éolien Syvash de 250 MW en Ukraine par un consortium dirigé par la BERD





NBT AS ("NBT"), un développeur d'énergie éolienne de taille utilitaire basé à Oslo, et Total Eren SA ("Total Eren"), un producteur indépendant d'énergie renouvelable ("IPP") basé à Paris, ont signé des accords de financement définitifs pour la première phase d'un projet éolien de 250 MW situé dans la région de Kherson, en Ukraine. L'accord de financement de 155 millions d'euros a été signé lors d'une réunion spéciale du Conseil national ukrainien de l'investissement à Davos. Le début de la construction du projet est imminent.

Le projet éolien terrestre, appelé parc éolien de Syvash ("Syvash"), a été développé par la société norvégienne NBT en collaboration avec la société française Total Eren. A pleine capacité, Syvash représente un investissement total de 380 millions d'euros. Syvash comprendra 64 éoliennes et s'étendra sur 1 300 hectares dans le sud de la région de Kherson, en Ukraine. Une fois achevé, il devrait devenir le plus grand projet d'énergie renouvelable du pays.

Syvash est le premier parc éolien à grande échelle financé à un niveau international en Ukraine. Un prêt A/B d'un montant maximum de 155 millions d'euros a été levé pour la construction de la phase initiale de 133 MW. Il s'agira d'un prêt de 75 millions d'euros de la BERD, tandis que des prêts B d'un montant maximum de 75 millions d'euros seront accordés conjointement par le Green for Growth Fund (GGF) et la Netherlands Development Finance Company (FMO). Un prêt parallèle de 5 millions d'euros sera accordé par la Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO).

Le parc éolien de Syvash sera construit selon des normes internationales très élevées, conformément aux normes de performance de la BERD et aux principes de l'Équateur. L'électricité produite par Syvash sera vendue à l'entreprise publique "Energorynok", l'opérateur du marché de gros de l'électricité en Ukraine. Une fois le projet achevé, il aura une production prévue de 850 GWh par an et produira suffisamment d'électricité pour répondre aux besoins d'environ 100 000 foyers de la municipalité de Rivne, en Ukraine. Il devrait réduire les émissions de CO2 de 470 000 tonnes par an, ce qui aura un impact positif sur l'environnement.

Le contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) a été signé avec PowerChina, l'une des plus grandes sociétés mondiales de construction de centrales électriques, et Nordex Group, un producteur leader d'éoliennes terrestres. Les travaux de construction devraient commencer dans quelques semaines. Le projet apportera un développement économique et d'importantes recettes fiscales à la région de Kherson et aura un impact économique durable même une fois sa construction achevée.

Syvash représente le premier projet de Total Eren et NBT en Ukraine, un pays à fort potentiel pour les sources d'énergie renouvelables, associé à un fort soutien local du gouvernement ukrainien, du Bureau du Conseil national d'investissement, des autorités régionales et d'autres partenaires pour développer le marché ukrainien des énergies renouvelables.

David Corchia, CEO de Total Eren, a déclaré : "Cette signature marque une étape importante pour Total Eren dans l'extension de ses efforts de développement en Europe de l'Est avec un projet de cette envergure. Nous sommes fiers d'avoir mobilisé, avec notre partenaire NBT, ce groupe de prêteurs de confiance dirigé par la BERD et nous sommes impatients de commencer la construction et de finaliser la deuxième phase du projet. Nous voyons un énorme potentiel de développement pour Total Eren en Ukraine."

Joar Viken, CEO de NBT, a déclaré : "Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir investir, avec notre partenaire stratégique Total Eren, dans des parcs éoliens utilitaires qui alimenteront la croissance future durable de l'Ukraine. Le parc éolien Syvash de 250 MW n'est que le début de notre projet d'investir des capitaux considérables dans notre vaste pipeline de projets éoliens en Ukraine au cours des deux ou trois prochaines années. Avec l'amélioration du climat des affaires en Ukraine et le succès de ce financement de projet international, nous pensons que les institutions commerciales privées et les investisseurs internationaux verront les avantages d'investir en Ukraine. En outre, nous prévoyons un intérêt potentiel pour les obligations vertes afin de financer le pipeline de nouveaux projets éoliens de NBT en Ukraine. Nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement ukrainien et nos partenaires stratégiques pour soutenir nos plans d'expansion pour investir dans l'énergie éolienne en Ukraine."

A propos de Total Eren

Fondé en 2012 par Pâris Mouratoglou et David Corchia, Total Eren a constitué un portefeuille important et diversifié d'actifs éoliens, solaires et hydroélectriques représentant une puissance brute installée de plus de 1 300 MW en exploitation ou en construction dans le monde. Grâce à des partenariats avec des développeurs locaux, Total Eren développe actuellement de nombreux projets énergétiques dans des pays et régions où les énergies renouvelables représentent une réponse économiquement viable à une demande énergétique croissante, comme en Asie-Pacifique, en Afrique et en Amérique latine. Son objectif est d'atteindre une puissance installée nette globale de plus de 3 GW d'ici 2022. Le 1er décembre 2017, Total S.A., la principale société énergétique, a acquis indirectement 23 % du capital de Total Eren. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.total-eren.com.

A propos de NBT

NBT AS est un développeur et exploitant de parcs éoliens utilitaires dans les marchés émergents. La société a été fondée en 2004 et est basée à Oslo, Norvège. NBT est présente en Norvège, en Chine, à Chypre, en Suède, à Singapour et en Ukraine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nbtas.no.

