Mindtree ouvre un nouveau bureau à Minneapolis pour appuyer Magnet360, son activité Salesforce en pleine expansion

Le nouvel espace de bureau intègre Magnet360 Garage, un centre pour l'innovation Salesforce

Mindtree a inauguré aujourd'hui un espace de bureau plus vaste, pour répondre à la forte croissance de Magnet360, l'activité Mindtree Salesforce. Les nouveaux bureaux sont pensés pour aider les entreprises à accélérer l'adoption du SaaS (logiciel en tant que service), la tendance qui redéfinit la façon dont les entreprises utilisent les technologies. Le nouvel espace de près de 2 800 mètres carrés est conçu pour stimuler un cadre de travail souple et dynamique. L'un des objectifs était de créer un espace dégagé, où les employés peuvent à la fois collaborer étroitement et se concentrer sur leur travail.



L'approche reposant sur le modèle du conseil de Magnet360, mélange habilement la fidélisation client, la connaissance approfondie de Salesforce et l'expertise diligente pour évaluer les défis d'entreprise et les processus des utilisateurs. Cela correspond à l'approche globale de Mindtree en vue d'accélérer le passage au cloud. Cela permet aux entreprises de renforcer leurs options Salesforce et de créer de nouveaux modèles d'activité dans le cloud. Les bureaux fournissent un espace interactif, permettant aux équipes multidisciplinaires et aux clients d'utiliser des techniques de réflexion conceptuelle, pour expérimenter et réaliser des idées grâce à la plateforme Salesforce.



Le tout dernier espace de bureau de Mindtree est pensé comme un maillage urbain, comprenant un réseau de petits « secteurs » pour encourager l'hyper-collaboration au sein d'équipes réduites et réactives. Les ramifications connectées entre elles font partie d'un vaste espace commun permettant les réunions Rockin Rallye à l'échelle de l'entreprise et aux équipes transversales de collaborer. L'espace de bureau est doté d'une technologie audiovisuelle moderne pour faire le lien avec l'équipe mondiale de Magnet360 et l'équipe plus importante « d'esprits Mindtree », qui compte près de 20 000 collaborateurs. Il y a également plusieurs salles de réunion spéciales, des bureaux interconnectables et évolutifs, une grande variété d'espaces de travail, des bulles de calme, une bibliothèque et une salle de détente.



Magnet360 Garage, le point de convergence juste à côté du hall d'entrée, constitue le Center for Salesforce Innovation. Il s'agit d'un espace de 120 mètres carrés servant de pôle numérique pour l'évolution de Salesforce et d'espace où les entreprises peuvent repenser les opportunités du cloud de zéro à l'infini. Comme son nom l'indique, il est conçu comme un garage, avec des portes sectionnelles et des cloisons apparentes, rappelant les expériences de démarrage des entreprises technologiques les plus brillantes au monde. Conçu d'après le modèle des pôles d'innovation Digital Pumpkin de Mindtree à Bangalore et dans le New Jersey, Magnet360 Garage regroupe les dimensions commerciales et informatiques dans un cadre multidisciplinaire. Il s'agit d'un espace d'idées très porté sur les technologies, permettant de faire émerger des solutions constructives grâce à la puissance de Salesforce.



« Les entreprises changent constamment leur façon de faire pour trouver le meilleur moyen de communiquer avec leurs clients et d'ancrer leurs activités dans le cloud », a déclaré Matt Meents, le directeur général adjoint et responsable de Magnet360, le service Salesforce de Mindtree. « Magnet360 souhaite améliorer en permanence son activité Salesforce, en s'efforçant de réinventer des modèles commerciaux. Ce nouvel espace d'exception est seulement éminemment fonctionnel, il a également été conçu avec le plus grand soin pour être un endroit où il fait très bon travailler. »



« Tous les éléments en rapport avec cet espace bureau illustrent parfaitement les principes fondamentaux qui rendent Mindtree si différent », a déclaré Paul Gottsegen, le directeur marketing et responsable du continent américain chez Mindtree. « C'est un cadre conçu pour l'innovation et l'amélioration continues. C'est un laboratoire pour faire naître des idées pensées pour le cloud et les transformer en solutions concrètes et évolutives. C'est une culture où chacun se sent impliqué. Tout y est. Nous avons hâte de voir les projets transformationnels émerger de ces bureaux pour nos clients Salesforce. »



« Salesforce est absolument ravi de voir Magnet360 faire preuve d'innovation à travers le lancement de Garage Magnet360 », a déclaré Peter Doolan, le directeur général adjoint, responsable de la transformation numérique et de l'innovation chez Salesforce. « Ce nouvel espace donnera les moyens à Magnet360 de faire passer ses clients au numérique grâce à la plateforme Salesforce. »



Faisant partie de Mindtree, qui compte près de 20 000 « esprits Mindtree » répartis sur 27 pays et 43 bureaux, l'équipe de Magnet360 peut puiser dans un immense réseau d'expertise pour faire évoluer les solutions d'entreprise de bout en bout.



