Invitation aux médias - Le Gouvernement du Québec procédera à une annonce importante concernant les soins et services de santé à Granby

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, monsieur François Bonnardel,...

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, procédera à une annonce concernant la Fondation...