La magie de Disney au rendez-vous lors de la première édition de FDL Fest !

QUÉBEC, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Fleur de Lys centre commercial est fier de lancer sa première édition du FDL Fest, une programmation familiale riche en expériences et entièrement gratuite, du 13 au 24 février prochain. En plus de s'inscrire dans le cadre du partenariat avec la 60e édition du Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec, ce festival fait équipe avec Walt Disney Studios Canada, qui profitera de l'occasion pour lancer une campagne marketing interactive afin de promouvoir la sortie de trois films qui prendront l'affiche cette année.

Fleur de Lys et Walt Disney Studios Canada invitent donc les gens de la grande région du Québec métropolitain à participer à des expériences immersives à l'occasion de la promotion des films Capitaine Marvel, Dumbo et Aladdin. C'est une première pour le studio de proposer en simultané plusieurs expériences basées sur ses films. Walt Disney Studios Canada a choisi la ville de Québec comme premier marché canadien pour lancer ses expériences immersives, qui se poursuivront par la suite dans d'autres villes canadiennes au cours de l'année.

« FDL Fest est un événement merveilleux pour toute la famille et un endroit parfait pour mettre en valeur les films de Walt Disney Studios Canada qui prendront l'affiche cet hiver et au printemps », a déclaré Greg Mason, vice-président du marketing, Walt Disney Studios Canada. « La réunion de Dumbo, Aladdin et Capitaine Marvel au centre commercial Fleur de Lys, qui se situe en plein coeur de la ville de Québec, est simplement extraordinaire et nous sommes fiers de participer à ce festival. »

Toutes aussi captivantes les unes que les autres, une multitude d'activités familiales dynamiques, variées et gratuites sont également promises par les organisateurs du FDL Fest. Elles sauront divertir les petits comme les grands, qu'ils soient adeptes de hockey ou non, et ce, que ce soit avant, entre ou après les parties du tournoi.

Au menu : de nombreuses Zones où se tiendront jeux, animations ainsi que plusieurs surprises !

Trois Zones Disney :

Les visiteurs à FDL pourront faire une course contre la montre dans la chasse au trésor de Capitaine Marvel; errer dans la grotte des merveilles d'Aladdin; et se tenir aux côtés d'une version grandeur nature de Dumbo.

Zone EB Games :

Jeux vidéo interactifs et de réalité virtuelle sur écrans géants, notamment NHL 2019, Just Dance Now et Super Smash Bros, présentés en collaboration avec Sony, Nintendo et Ubisoft.

Zone Club Illico :

Repos et visionnement de films sur écrans géants pour toute la famille.

Zone La Capitale en Fête :

Jeux d'adresse et d'habilité, nombreux défis et jeux gonflables dont bungee intérieur, taureau mécanique, glissades géantes, courses de voitures téléguidées, diffusion des parties du tournoi en direct, etc.

Zone Traditionnelle :

Cabane à sucre mobile, présentation et vente de produits de l'érable, musique traditionnelle, animation.

Zone Sports Expert :

Jeu d'habilité de hockey Super Deker et concours.

Pour les grandes lignes de la programmation, veuillez consulter : www.fdlcentrecommercial.com

FDL Fest vient poursuivre la démarche Réinventons Fleur de Lys lancée en novembre dernier par Trudel Alliance, un processus visant à recueillir la vision des commerçants et de la population de Québec sur le futur du centre commercial et de son site. « Dans une optique de réinvention, nous continuons en force en réinventant les façons de faire pour redynamiser Fleur de Lys », souligne William Trudel, président fondateur et chef de la direction de Trudel Alliance. Ce dernier est renchéri par son frère, Jonathan Trudel, vice-président exécutif, fondateur : « Nous nous sommes engagés à redonner Fleur de Lys aux gens de Québec lors de son acquisition. Avec cette première édition du FDL Fest, un festival annuel qui se tient dans le cadre du Tournoi Pee-Wee, nous offrons aux gens de Québec et à tous les participants du Tournoi un éventail d'activités gratuites hautes en couleur. C'est notre manière de poursuivre notre engagement ! »

Situé à seulement 5 minutes à pied du Centre Vidéotron où se déroulera le tournoi, Fleur de Lys centre commercial et Trudel Alliance souhaitent remercier tous ses partenaires qui ont permis de mettre en place cette odyssée fantastique, tels que le Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec, Desjardins, Disney Motion Pictures, EB Games, La Capitale en fête, Club Illico, Sports Experts et Solotech.

À propos de Capitaine Marvel

Se déroulant dans les années 90, Capitaine Marvel des Studios Marvel est une toute nouvelle aventure située dans une période encore jamais explorée de l'univers cinématographique Marvel, qui suit le voyage de Carol Danvers alors qu'elle devient l'un des plus puissants superhéros de l'univers. Alors qu'une guerre intergalactique entre deux races extra-terrestres atteint la Terre, Danvers et un petit groupe d'alliés se retrouvent au coeur même de ce maelstrom.

Capitaine Marvel des Studios Marvel en salle le 8 mars.

À propos de Dumbo

De Disney et du réalisateur visionnaire Tim Burton, la nouvelle grande aventure en prise de vue réelle de Dumbo raconte l'histoire chérie célébrant les différences, l'amour de la famille et l'envol des rêves. Le propriétaire de cirque Max Medici engage l'ancienne vedette Holt Farrier et ses enfants Milly et Joe afin de prendre soin d'un éléphanteau dont les oreilles disproportionnées en font la risée d'un cirque en difficulté. Mais lorsqu'ils découvrent que Dumbo peut voler, le cirque fait un retour inattendu, attirant l'entrepreneur V.A. Vandevere (Michael Keaton), qui recrute le pachyderme spécial pour sa nouvelle entreprise de divertissement plus grande que nature; Dreamland. Dumbo atteint de nouveaux sommets aux côtés de Colette Marchant (Eva Green), une artiste aérienne spectaculaire et charmante, jusqu'au moment où Holt apprend que sous son aspect éclatant, Dreamland cache de sombres secrets.

Dumbo de Disney en salle le 29 mars.

À propos d'Alladin

Aladdin est l'histoire enlevante d'un charmant et jeune voyou nommé Aladdin, de la courageuse et déterminée princesse Jasmine et du génie qui pourrait détenir la clé de leur avenir. Réalisé par Guy Ritchie, qui apporte son flair unique à l'action viscérale et rapide de la ville portuaire fictive d'Agrabah, le film est écrit par John August et Ritchie et basé sur le film Aladdin de Disney. Aladdin met en vedette Will Smith dans le rôle du génie plus grand que nature; Mena Massoud dans le celui du charmant voyou Aladdin; Naomi Scott dans le rôle de Jasmine, la magnifique et déterminée princesse; Marwan Kenzari dans celui de Jafar, le puissant sorcier; Navid Negahban dans la peau du Sultan, inquiet pour l'avenir de sa fille; Nasim Pedrad dans le rôle de Dalia, la meilleure amie et confidente de la princesse Jasmine; Billy Magnussen dans le rôle du beau soupirant et arrogant prince Anders; et Numan Acar dans le rôle d'Hakim, le bras droit de Jafar et capitaine des gardes du palais royal.

Aladdin de Disney en salle le 24 mai.

À propos de Fleur de Lys centre commercial

Fleur de Lys centre commercial est stratégiquement situé au coeur de Québec, à moins de cinq minutes du centre-ville, près de toutes les grandes autoroutes et de plusieurs sites d'envergure dont le Centre Vidéotron, Expo-Cité et le futur Grand Marché de Québec. Magasiner à Fleur de Lys c'est retrouver de grandes chaînes telles que Walmart, Urban Planet, L'Équipeur, Mode Choc, Sports Experts et Maxi, ainsi que le Salon de jeux de Québec, l'exposition LUDOVICA Miniland, et plus de 140 commerces. Pour plus de renseignements, visitez le site fdlcentrecommercial.com

À propos de Trudel Alliance

Trudel Alliance, dont le siège social est situé à Québec, est un important fonds immobilier commercial d'acquisition de projets harmonieusement intégrés à leur environnement et socialement acceptables. Grâce à son accès rapide à des capitaux, il se démarque par des transactions immobilières commerciales efficaces et rapides. Avec un actif de près de 200 millions de dollars, Trudel Alliance a comme objectif principal de bâtir un portefeuille immobilier de plus de 1 milliard de dollars. L'entreprise possède déjà un important parc immobilier commercial privé comptant de nombreuses propriétés au Québec. Il est notamment devenu en 2018 le premier propriétaire québécois de Fleur de Lys, qu'il a entrepris de revitaliser et de redévelopper afin de répondre aux besoins de la population.

trudelalliance.com

