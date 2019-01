/R E P R I S E -- Fondaction atteint un actif net de plus de deux milliards de dollars/





Faits saillants du semestre terminé le 30 novembre 2018

Un actif net de 2,03 milliards de dollars, une hausse de 2,9 % par rapport au 31 mai 2018?;

Un rendement à l'actionnaire de 2,2 % pour les 12 derniers mois alors que le taux d'inflation était de 1,7 %?;

Un rendement à l'actionnaire de 0,2 % pour le semestre, qui porte la valeur de l'action à 11,84 $?;

Les émissions d'actions ont atteint 99,3 millions de dollars pour le semestre, ce qui correspond à une augmentation de 16,4 % par rapport à la même période l'an dernier.

Des investissements en capital de risque et de développement, réalisés ou engagés, de 1,41 milliard de dollars, une hausse de 11,2 % par rapport au 31 mai 2018.

MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Fondaction annonce que la valeur de l'action est de 11,84 $ à compter d'aujourd'hui. L'actif net est en hausse de 2,9 % et poursuit sa croissance pour atteindre 2,03 milliards de dollars. Le Fonds a procuré un rendement à l'actionnaire de 2,2 % au cours des 12 derniers mois et de 0,2 % pour le semestre. Ce rendement ne tient pas compte des crédits d'impôt de 35 % consentis aux contribuables lors de l'acquisition d'actions de Fondaction.

Plus de 159?000 actionnaires

Le nombre d'actionnaires est passé de 156?723?au 31 mai 2018 à 159?349 au 30 novembre 2018, en hausse de 1,7 %.

Un apport positif à l'économie du Québec

Depuis sa création, Fondaction se distingue par ses investissements dans les PME québécoises qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable. Les investissements en capital de développement, au coeur de la mission de Fondaction, sont axés sur l'activité économique réelle des PME québécoises.

Ce portefeuille, en considérant les engagements, a atteint 1,41 milliard de dollars au 30 novembre 2018, ce qui représente une hausse de 11,2 % par rapport au 31 mai 2018.

Par ses investissements ou ses engagements, soit directement, soit par l'entremise de fonds partenaires ou spécialisés, Fondaction appuie le développement de près de 1?200 entreprises qui contribuent de manière distinctive au développement économique, social et environnemental parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale.

«?En cotisant à Fondaction, les actionnaires contribuent au développement de l'économie québécoise en plus d'épargner pour leur retraite. Le rendement positif généré par Fondaction est supérieur à plusieurs indices des marchés boursiers pour la même période?», explique Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction.

«?Fondaction poursuit le double objectif de procurer aux actionnaires un rendement satisfaisant, à moyen et à long terme, et d'accompagner les PME québécoises afin qu'elles rayonnent au Québec et à l'étranger?», ajoute-t-il.

Campagne REER

Les crédits d'impôt permettent aux actionnaires, pour un même déboursé net, d'augmenter leur capacité d'épargne en vue de la retraite. L'épargne recueillie, principalement par épargne systématique, est investie dans des entreprises prometteuses de façon à favoriser la création et le maintien d'emplois de qualité. En épargnant avec Fondaction, les actionnaires peuvent profiter de crédits d'impôt exclusifs de 35 %, en plus de la déduction REER.

En tenant compte des crédits d'impôt appliqués selon les périodes, et ce, sans considérer l'avantage que peut procurer la déduction pour REER, un actionnaire ayant souscrit par épargne systématique aurait bénéficié de l'équivalent du rendement composé annuel de 12,6 % pour une période de 10 ans au 30 novembre 2018.

Afin de respecter la limite qui lui est imposée quant à l'émission de ses actions, Fondaction prévoit arrêter d'accepter dans les prochains jours l'achat d'actions par cotisation forfaitaire. Nous recommandons donc à celles et ceux qui souhaitent cotiser pour l'année d'imposition 2018 de le faire le plus rapidement possible.

Il est possible de cotiser en ligne à fondaction.com ainsi que par débit préautorisé auprès d'une caisse d'économie Desjardins ou d'une institution bancaire.



Le taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes ou distribution, le cas échéant et ne tient pas compte de frais de rachat ou de frais optionnels, le cas échéant, ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement.

Il s'agit d'un placement dont la valeur et le rendement fluctuent?; le passé n'est pas indicatif du futur. Ces titres sont placés au moyen d'un prospectus contenant de l'information détaillée importante à leur sujet, notamment sur les frais. Avant d'investir, veuillez consulter le prospectus au fondaction.com/prospectus.php.

