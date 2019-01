/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le logement à Lac Porters/





LAC PORTERS, NS, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernements fédéral et provincial feront une annonce concernant le logement à Lac Porters.

Les médias sont invités à se joindre à Darrell Samson, député de Sackville-Preston-Chezzetcook, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement ainsi qu'à Kevin Murphy, député provincial de Eastern Shore, au nom de Kelly Regan, ministre responsable du Logement de la Nouvelle-Écosse, pour l'annonce de la construction d'un ensemble de 13 logements pour personnes âgées à Porters Lake.

Date : Le 24 janvier 2019



Heure : 10 h 00



Endroit : Centre communautaire de Lac Porters, 4693 Nova Scotia Trunk 7, (Nouvelle-Écosse)

