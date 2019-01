Mott's Fruitsations lance sa campagne « achetez-en une, donnez-en une » au profit du Club des petits déjeuners





L'animatrice, auteure et maman, Alexandra Diaz, participe au

lancement du partenariat national à Montréal

MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Un enfant canadien sur cinq - soit près d'un million d'enfants - risque d'arriver à l'école sans avoir mangé. Afin d'aider tous les enfants à atteindre leur plein potentiel, Mott's Fruitsations annonçait aujourd'hui le début d'un partenariat avec le Club des petits déjeuners : pour chaque contenant de compote acheté par les consommateurs d'ici la fin du mois de mars, Mott's Fruitsations fera don d'une compote au Club des petits déjeuners, et ce, jusqu'à concurrence d'un demi-million de compotes.

Pour souligner le lancement de ce nouveau partenariat et contribuer à sensibiliser la population sur la question, l'animatrice vedette et auteure, Alexandra Diaz s'est jointe à Mott's Fruitsations à Montréal aujourd'hui.

« En tant que mère, la cause du Club des petits déjeuners me tient à coeur, et je suis très fière d'appuyer Mott's Fruitsations dans sa mission de fournir des collations matinales saines aux enfants du Québec et du Canada, » affirme Alexandra Diaz.

Depuis plus de 24 ans, le Club des petits déjeuners finance et soutient des programmes de déjeuner à l'école partout au pays dans le but de donner aux enfants une chance égale de réussite. Au Québec, le Club finance actuellement 317 programmes nourrissant plus de 21 000 écoliers tous les matins. Ce qui équivaut à plus de 3 millions de déjeuners servis au Québec par année scolaire.

« Nous croyons que les enfants devraient aller à l'école avec la soif d'apprendre, et non la faim qui les tenaille, et nous sommes reconnaissants d'avoir des partenaires comme Mott's Fruitsations qui partagent notre vision, » dit Lisa Clowery, Directrice des relations corporatives nationales auClub des petits déjeuners.

« Nous sommes ravis de soutenir le travail incroyable qu'effectue le Club des petits déjeuners, déclare Karen Daneliuk, directrice du marketing de la marque Mott's Fruitsations. Tous les enfants devraient avoir accès à des collations nutritives, et nous ne pouvons imaginer une meilleure façon d'affirmer notre engagement envers les jeunes canadiens qu'en redonnant par le biais de ce partenariat. »

Les produits Mott's Fruitsations sont non sucrés, faits de vrais fruits, avec des colorants et arômes naturels, et s'intègrent avec bonheur à un déjeuner nutritif. Pour en apprendre davantage sur la campagne « Achetez-en une, donnez-en une», veuillez visiter mottsfruitsations.ca.

À propos de Mott's Fruitsations

Canada Dry Mott's est une entreprise chef de file du secteur des boissons commercialisant une vaste gamme de boissons gazeuses, de jus, de thés, d'allongeurs et autres boissons de première qualité au Canada. Le portefeuille de marques de la société regroupe les marques Mott's Fruitsations, Mott's Garden Cocktail, Canada Dry, Crush, Mott's Clamato, Dr Pepper, Schweppes, et Snapple. Établie à Mississauga, en Ontario, la société Canada Dry Mott's est une filiale de Keurig Dr Pepper (NYSE:KDP), qui compte parmi les plus importantes entreprises de boissons rafraichissantes en Amérique du Nord. Pour plus d'information, veuillez visiter www.canadadrymotts.ca.

À propos du Club des petits déjeuners

Le Club des petits déjeuners s'engage depuis 1994 à nourrir le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif servi dans un environnement favorisant leur estime de soi. Bien plus qu'un programme de déjeuner, l'approche du Club repose sur l'engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Désormais présent sur l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 220 000 enfants canadiens dans 1 640 établissements scolaires au pays.

