Ubisoft et la CCMM lancent l'initiative Femmes en tech Ubisoft et annoncent la venue à Montréal de l'entrepreneure multimédia Randi Zuckerberg

MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Ubisoft et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain sont heureux de s'associer pour lancer Femmes en tech Ubisoft, une initiative destinée à inspirer et à encourager les jeunes femmes à considérer les nombreuses carrières du secteur des technologies. La Chambre annonce aussi qu'elle accueillera, dans le cadre de cette initiative et de sa série Leaders internationaux Bell, Mme Randi Zuckerberg, une leader qui s'est donné pour mission d'encourager les femmes de tous âges à s'intéresser au domaine des technologies et de l'entrepreneuriat.

Une initiative pour encourager les jeunes femmes à choisir les TIC

« Le Québec et sa métropole se sont établis parmi les plus importants pôles technologiques en Amérique du Nord grâce, en grande partie, au talent créatif et technologique qu'on y retrouve. Mais il faut faire encore mieux. L'augmentation du bassin d'expertise locale constitue un axe de croissance porteur et la diversité s'impose aujourd'hui comme une formidable opportunité. Spécifiquement, améliorer significativement la présence des femmes dans le secteur des technologies doit être une priorité. Avec Femmes en tech Ubisoft, nous souhaitons mettre cet enjeu de l'avant et inspirer les jeunes femmes à choisir des carrières au sein des différents milieux techniques et créatifs », a déclaré Cédric Orvoine, vice-président Ressources humaines et communications d'Ubisoft Montréal.

« La diversité au sein des entreprises est l'un des facteurs qui stimulent l'innovation et la croissance. Dans le contexte actuel de resserrement du bassin de main-d'oeuvre, une plus grande présence des femmes dans tous les secteurs d'activité est essentielle. La Chambre est fière de s'associer à Ubisoft pour lancer cette initiative qui inspirera les jeunes, et en particulier les jeunes femmes, à s'engager dans une carrière en technologies et à devenir les leaders du futur », a poursuivi le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc.

L'initiative Femmes en tech Ubisoft, qui se déroulera jusqu'en juin prochain, mettra de l'avant des modèles de femmes inspirants à titre d'ambassadrices. Ces ambassadrices, dont l'identité sera dévoilée sous peu, réaliseront un parcours unique qui les amènera à rencontrer Randi Zuckerberg lors de son passage à Montréal et qui les conduira jusqu'à la Silicon Valley pour une mission commerciale appuyée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Travaillant dans le secteur des technologies à Montréal, ces ambassadrices seront appelées à partager leur expérience auprès du public, et particulièrement des jeunes femmes, en continu sur plusieurs mois.

Montréal accueille Randi Zuckerberg, un modèle inspirant pour les jeunes femmes

La Chambre est très heureuse d'accueillir l'entrepreneure, auteure à succès et figure de proue du secteur des technologies Randi Zuckerberg le 14 mars prochain dans le cadre de sa série Leaders internationaux Bell et de Femmes en tech Ubisoft.

Passionnée de technologie et de médias, la diplômée de Harvard lance Zuckerberg Media en 2013. Avec son entreprise, la femme d'affaires souhaite jouer un rôle significatif pour faire émerger la prochaine génération de femmes leaders d'entreprises à succès.

« Randi Zuckerberg est une personnalité profondément investie dans la place des femmes au sein des entreprises, particulièrement dans le secteur des technologies. Sa présence à notre tribune des Leaders internationaux Bell permettra au milieu des affaires montréalais et, surtout, aux nombreuses étudiantes qui assisteront à la conférence de découvrir une entrepreneure à succès qui contribue à renforcer la place des femmes dans un secteur d'avenir », a affirmé Michel Leblanc.

Cet événement de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain est organisé grâce à l'appui de Bell et présenté par Ubisoft en collaboration avec Montreal Gazette et Le Devoir.

Les détails et les modalités d'inscription à la conférence de Randi Zuckerberg sont disponibles sur le site de la Chambre.

Découvrez l'initiative Femmes en tech Ubisoft : http://ccmm.ca/femmesentechubisoft et participez à la discussion #FemmesenTech #Ubisoft

Au fil des ans, la Chambre a accueilli de nombreux conférenciers prestigieux dans le cadre de sa série Leaders internationaux Bell, notamment le président Barack Obama, la première dame des États-Unis Michelle Obama, la secrétaire d'État Hillary Rodham Clinton, le premier ministre Manuel Valls, l'ex-président de General Electric Jack Welch, le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, et le cofondateur de Twitter, Biz Stone.

À propos de l'initiative Femmes en tech Ubisoft

Femmes en tech Ubisoft est une initiative qui vise à inspirer et à encourager les jeunes femmes à explorer les possibilités de carrières dans le secteur des technologies. Mise en place grâce à la collaboration d'Ubisoft Montréal et de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, elle est également rendue possible grâce à la participation du ministère de l'Économie et de l'Innovation et du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos d'Ubisoft

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, de l'édition et de la distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles qu'Assassin's Creed, For Honor, Far Cry, Watch Dogs ou encore Rainbow Six. Les équipes d'Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes, PC et autres.

