Témoignez votre amour : THOMAS SABO présente d'éblouissantes surprises pour la Saint-Valentin





Chez THOMAS SABO, le mois de février est sous le signe de l'amour : la marque internationale de bijoux et montres célèbre cette année la Saint-Valentin avec pour devise « Show your Love », des idées cadeaux dédiées à l'être cher.

Inspirées des symboles d'amour traditionnels, on retrouve les pièces phares de la marque en argent sterling 925 travaillées à la main telles que les ancres scintillantes et les motifs maritimes très tendances. Sublimées d'oxydes de zirconium étincelants, ces sublimes créations sont mises en valeur sur de jolies chaînes ou montés sur des bracelets, déclinés en bagues ou en boucles d'oreilles. Avec leur look intemporel, ces bijoux soigneusement confectionnés s'harmonisent en outre facilement avec d'autres modèles THOMAS SABO et s'adaptent parfaitement au style unique de la personne qui les porte.

En plus d'enchanter ses clients avec des amours de bijoux, THOMAS SABO prévoit également des « Love Shops » au visuel accrocheur: dans 14 points de vente drapés dans la couleur de l'amour, de nombreuses opérations promotionnelles et actions spéciales seront organisées entre le 14 janvier et le 14 février 2019 de part et d'autre du monde. En France, la boutique THOMAS SABO du centre commercial Les Quatre Temps se parera de mille coeurs rouges.

Ces tendres preuves d'amour sont disponibles à partir de janvier 2019 dans tous les points de vente THOMAS SABO, en ligne sur http://www.thomassabo.com ainsi que chez les partenaires sélectionnés. Des photos sont mises à disposition ici en téléchargement pour un usage rédactionnel : http://ots.de/44QkRT

