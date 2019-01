/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Catherine McKenna parlera de l'action climatique réalisée en Ontario et participera à une activité avec des jeunes/

Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, se rendra à Toronto et prendra part à une activité de patinage sur glace avec des élèves de l'école publique Grenoble...

Le gouvernement du Canada est déterminé à collaborer avec les provinces, les territoires et les communautés autochtones afin de favoriser un approvisionnement en énergie plus propre et plus fiable dans les communautés rurales et éloignées, de réduire...