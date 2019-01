Invitation aux médias - Négociation dans l'impasse à Loto-Québec - Le personnel professionnel entre en grève illimitée





QUÉBEC, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le personnel professionnel de Loto-Québec -- membre du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) -- sera en grève de soirs et de fins de semaine pour une durée illimitée dès 18 h aujourd'hui. Pour lancer et souligner la grève illimitée, ces membres du SPGQ manifesteront à Montréal devant les bureaux de Loto-Québec, ce jeudi 24 janvier de 11 h 45 à 13 h 15.

Sans convention collective depuis décembre 2014, les professionnelles et professionnels de Loto-Québec constatent que les négociations avec l'employeur s'enfoncent dans l'impasse. De plus, la société d'État négocie de mauvaise foi et demande à son personnel professionnel des concessions supplémentaires absentes de la table jusqu'à maintenant.

Par ailleurs, Loto-Québec utilise des consultants payés au triple d'un professionnel pour effectuer le même travail, et ce, alors que le gouvernement de François Legault prône le maintien de l'expertise interne. Loto-Québec emploie 63 consultants dont la somme des salaires équivaut à la demande d'augmentation salariale des 450 professionnelles et professionnels de Loto-Québec.

Horaire : le jeudi 24 janvier 2019, dès 11 h 45



Endroit : devant les bureaux de Loto-Québec

500, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec) H3A 3G6

