/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Bains rencontrera un représentant de Siemens/

OTTAWA, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Lors de son passage à Davos, en Suisse, dans le cadre de la réunion du Forum économique mondial, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, rencontrera Cedrik Neike, membre du conseil d'administration de Siemens pour discuter de leur engagement envers le Canada et les travailleurs canadiens.

La rencontre sera suivie d'un point de presse et d'une séance de photos. Le ministre Bains fera alors une annonce.

Date : Le jeudi 24 janvier 2019



Heure : 10 h 45 (heure locale de Davos)



Lieu : Carlton am Park

Promenade 95

7270 Davos Platz

Suisse

Veuillez noter que cet endroit se situe dans la zone sécurisée du Forum économique mondial et nécessite une accréditation distincte. Les membres des médias qui souhaitent assister au point de presse doivent en informer par courriel les Relations avec les médias à l'adresse ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca avant minuit (heure locale de Davos) aujourd'hui, et se présenter à 9 h (heure locale de Davos) le jour de l'événement dans le hall du Carlton am Park, où un représentant de la délégation canadienne les rencontrera.

