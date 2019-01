Les baby-boomers laissent à leurs petits-enfants un lourd fardeau fiscal : Institut C.D. Howe





TORONTO, le 24 janv. 2019 /CNW/ - Les générations les plus jeunes et futures sont confrontées à des fardeaux fiscaux nets très élevés : plus élevés que ceux de toutes autres générations, spécialement ceux nés entre le milieu des années 1950 et les années 1990, selon une nouvelle étude de l'Institut C.D. Howe.

Dans « L'équité intergénérationnelle : Nos enfants auront-ils une meilleure vie que nous? », l'auteure Parisa Mahboubi utilise la comptabilité générationnelle pour évaluer le fardeau financier à vie imposé aux générations actuelles et futures.

« En règle générale », explique Mahboubi, « les baby-boomers et leurs enfants s'en sortent bien, mais pas les petits-enfants des baby-boomers ».

En ce qui concerne l'avenir, l'étude indique également que les générations futures de Canadiens pourraient faire face à un fardeau fiscal à vie légèrement inférieur à celui des nouveau-nés d'aujourd'hui.

Toutefois, cet équilibre est précaire et susceptible de changer. Par exemple, des taux d'intérêt supérieurs aux prévisions et une croissance de la population inférieure aux prévisions entraîneraient tous deux un déséquilibre générationnel en imposant un fardeau fiscal net encore plus élevé aux générations futures. De plus, manquer à restreindre la croissance des dépenses de santé à un niveau inférieur à l'expérience récente (moyenne de 1996 à 2010) pourrait transférer le fardeau fiscal aux générations futures et mener à un déséquilibre important et probablement intenable.

La comptabilité générationnelle est un outil qui permet d'évaluer la durabilité des politiques fiscales en évaluant les avantages et les coûts relatifs pour différentes cohortes de naissances. Elle présente le montant des taxes et des transferts prévus que les générations actuelles paieront et recevront jusqu'à la fin de leur vie. Elle prédit aussi le montant des taxes nettes que les générations futures devront payer pour que les gouvernements puissent financer leurs programmes et assurer le service de leurs dettes.

L'étude recommande aux gouvernements d'assurer la viabilité fiscale à long terme en limitant la croissance des dépenses publiques en santé, et en appuyant des politiques permettant d'améliorer les résultats des jeunes, des femmes et des immigrants sur le marché du travail, et promouvant une vie professionnelle plus longue.

