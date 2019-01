Smithers Viscient annonce la nomination d'Ian Siragher au poste de directeur général





Smithers Viscient, un organisme de recherche contractuelle (ORC) international, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Ian Siragher au poste de directeur général.

Siragher prendra en charge la responsabilité opérationnelle pour le site européen Smithers Viscient situé à Harrogate, au Royaume-Uni. Son parcours professionnel est jalonné de création de startups high-tech, de gestion de PME, et d'exécution de programmes de ventes, marketing et secteurs réglementés au sein des industries analytiques, pharmaceutiques et d'administration de médicaments. Il apporte une vaste expérience entrepreneuriale avec des compétences éprouvées dans le domaine scientifique, la planification opérationnelle et stratégique, ainsi qu'un sens aigu du service à la clientèle.

"Nous sommes ravis d'accueillir Ian au sein de l'entreprise", déclare Susan Shepherd, présidente de Smithers Viscient. "La nomination de Ian vient à point nommé pour nous; il est devenu un dirigeant opérationnel aguerri après avoir consacré une grande partie de sa carrière à la gestion de diverses entreprises." Et Shepherd de continuer: "Il apporte avec lui un très solide bagage en matière de positionnement international et de planification, ce qui représente un élément vital pour continuer de développer notre portefeuille. Son expérience éprouvée, sa vision et sa capacité à penser stratégiquement font de lui un excellent choix pour accompagner nos clients du monde entier."

Siragher rejoint Smithers après 12 années passées au poste de directeur général et fondateur de Concept Life Sciences, anciennement Agenda 1 Analytical Services Ltd. Il est diplômé d'un MBA, d'un Bsc (Hons) en psychologie, et il est membre Associé du Chartered Institute of Bankers (ACIB). Il s'est installé à Harrogate pour remplir sa nouvelle fonction.

A propos de Smithers Viscient

Smithers Viscient est une organisation mondiale de recherche contractuelle. La société fournit une gamme exhaustive de services dans les domaines de l'écotoxicologie, du devenir environnemental, du métabolisme et de la chimie, pour les laboratoires pharmaceutiques et les secteurs de la protection des cultures et des produits chimiques et ménagers. Les capacités d'évaluation des pollinisateurs comprend les études en laboratoire, en conditions semi-naturelles et sur le terrain. Les laboratoires de Smithers Viscient, situés en Amérique du Nord et en Europe, réalisent depuis 45 ans des études environnementales d'orientation standard et spécialisées. Pour plus d'informations sur les solutions d'essais en matière d'exigences réglementaires environnementales proposées par Smithers Viscient, visitez le site http://smithersviscient.com/.

