Vingt cinq multinationales lancent une plateforme de e-commerce pensée pour réduire nos déchets





Lancé à Paris et à New-York au printemps 2019, Loop est un site de e-commerce avec un système de consigne

DAVOS, Suisse, le 24 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Un ensemble de multinationales, en partenariat avec TerraCycle, leader mondial dans le recyclage de déchets considérés comme difficilement recyclables, annoncent à l'occasion du Forum Économique Mondial à Davos, le lancement de la plateforme de e-commerce Looptm. Première du genre, la plateforme a été pensée pour réduire notre dépendance vis-à-vis de l'emballage à usage unique et proposer une solution de e-commerce circulaire pratique et accessible à tous.

Loop permettra aux consommateurs d'avoir accès à un ensemble de produits de la grande consommation, qui leur seront livrés dans les emballages durables et consignés, spécialement conçus pour Loop. Après usage un transporteur partenaire viendra récupérer les contenants à domicile. Ils seront ensuite nettoyés et réutilisés pour une future commande, ou recyclés.

Loop a été pensé lors du Forum Économique Mondial de Davos et créé par TerraCycle en partenariat avec un ensemble d'entreprises de la grande consommation dont Procter & Gamble, Nestle, PepsiCo, Unilever, Mars Petcare, The Clorox Company, The Body Shop, Coca-Cola European Partners, Mondel?z International, Danone, Jacobs Douwe Egberts, Lesieur, BIC, Beiersdorf, RB, People Against Dirty, Nature's Path, Thousand Fell, Greenhouse, Grilliance, Burlap & Barrel Single Origin Spices, Reinberger Nut Butter, CoZie et Preserve, Carrefour ainsi que l'entreprise de logistique et transport UPS et l'entreprise de gestion des ressources SUEZ.

Cette solution de e-commerce a pu voir le jour grâce aux investissements réalisés par les partenaires co-fondateurs et leur engagement à développer des circuits logistiques plus circulaires, depuis la conception des emballages jusqu'à leur production, pour offrir une nouvelle expérience aux utilisateurs.

L'ambition est de réduire les déchets ménagers tout en proposant les produits de consommation les plus populaires et de créer un système d'e-commerce circulaire pratique et accessible à tous les consommateurs. Ainsi tous les produits jetables utilisés et emballages disponibles sur Loop peuvent être retournés, afin qu'ils soient réutilisés ou recyclés, et connaissent ainsi un cycle de vie circulaire.

Les bénéfices environnementaux de Loop, et l'avantage d'un modèle circulaire privilégiant des emballages durables et réutilisables par rapport au modèle linéaire avec des emballages jetables, ont été mesurés au cours d'évaluations de cycle de vie. Ces données seront validées lors d'un premier lancement à Paris et à New-York au premier semestre 2019. Loop sera ensuite étendu à de nouveaux marchés courant 2019 puis en 2020.

« En réponse aux enjeux internationaux liés à la gestion des déchets, un ensemble d'entreprises de la grande consommation, distributeurs et experts logistiques, ainsi que le Forum Économique Mondial se sont associés pour créer une alternative vers un mode de consommation plus responsable » explique Tom Szaky, Fondateur et PDG de TerraCycle « Loop a été conçu afin d'éliminer le déchet à sa source, et au-delà, vise à améliorer l'expérience des consommateurs. Avec Loop, les consommateurs peuvent désormais acheter des produits de grandes marques livrés dans des emballages conçus spécialement pour être plus durables, réutilisables ou entièrement recyclables. »

Comment ça marche :

COMMANDE : Les consommateurs se rendent sur le site e-commerce de Loop : www.maboutiqueloop.fr ou sur le site des distributeurs partenaires et commandent leurs produits.

: Les consommateurs se rendent sur le site e-commerce de Loop : www.maboutiqueloop.fr ou sur le site des distributeurs partenaires et commandent leurs produits. LIVRAISON DANS LE SAC LOOP REUTILISABLE : La commande est livrée dans sac Loop spécialement conçu pour durer afin d'éliminer le besoin de sacs et emballages nécessaires au transport, tels que cartons ou papiers de protection. Entièrement pliable, il nécessite peu de place.

: La commande est livrée dans sac Loop spécialement conçu pour durer afin d'éliminer le besoin de sacs et emballages nécessaires au transport, tels que cartons ou papiers de protection. Entièrement pliable, il nécessite peu de place. COLLECTE APRES USAGE : Une fois les produits terminés, il n'est pas nécessaire de nettoyer les emballages avant de les replacer dans le sac Loop. Le transporteur partenaire Loop récupère le sac directement chez le consommateur. Plus besoin de sortir les poubelles.

: Une fois les produits terminés, il n'est pas nécessaire de nettoyer les emballages avant de les replacer dans le sac Loop. Le transporteur partenaire Loop récupère le sac directement chez le consommateur. Plus besoin de sortir les poubelles. NETTOYAGE : L'équipe R&D de Loop a développé des technologies de nettoyage de pointe afin que chaque contenant puisse être désinfecté et nettoyé selon les normes d'hygiène, et réutilisé en toute sécurité.

: L'équipe R&D de Loop a développé des technologies de nettoyage de pointe afin que chaque contenant puisse être désinfecté et nettoyé selon les normes d'hygiène, et réutilisé en toute sécurité. RECHARGE, REUTILISATION OU RECYCLAGE : Les équipes Loop rechargent les contenants vides selon les besoins puis renvoient les produits directement dans le sac Loop. Les produits et emballages retournés seront tous réutilisés ou recyclés.

