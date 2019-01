Fidelity étend sa gamme de FNB et de fonds communs de placement factoriels





TORONTO, le 24 janv. 2019 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i., l'une des plus importantes sociétés de gestion de placements au Canada, étend aujourd'hui sa gamme de FNB et de fonds communs de placement avec le lancement des FNB axés sur le Facteur Fidelity Faible volatilité et Fidelity Grande qualité destinés aux conseillers financiers et aux investisseurs.

« Chez Fidelity, nous sommes déterminés à offrir les solutions de placement les plus novatrices et concurrentielles aux investisseurs afin de répondre à leurs besoins changeants, a affirmé Rob Strickland, président de Fidelity Investments Canada s.r.i. S'annexant à notre gamme de fonds communs de placement et FNB axés sur le Facteur Dividende, les stratégies axées sur le Facteur Faible volatilité et le Facteur Grande qualité augmentent le choix et offrent aux investisseurs un accès étendu à des solutions de placement de conception ingénieuse. »

Depuis que Fidelity a lancé en septembre 2018 les FNB axés sur le Facteur Dividende de Fidelity ciblant des sociétés de grande qualité qui versent des dividendes et visent à procurer un revenu mensuel, la demande pour ce genre de solutions novatrices offertes par Fidelity s'est accrue. Les nouveaux FNB et fonds communs de placement axés sur le Facteur Faible volatilité et le Facteur Grande qualité de Fidelity viennent répondre à cette demande croissante et aux besoins changeants des investisseurs.

Les FNB et fonds communs de placement axés sur le Facteur Faible volatilité de Fidelity procurent aux investisseurs une exposition unifactorielle aux sociétés affichant une volatilité inférieure à celle de l'ensemble du marché boursier. Ces stratégies à faible volatilité visent à générer des rendements comparables à ceux du marché au fil du temps avec une volatilité moindre. Elles peuvent être intégrées aux portefeuilles d'investisseurs ayant une faible tolérance au risque à titre de placement de base ou servir de position tactique visant à atténuer les pertes en période de volatilité accrue. Ces fonds suivent des indices sur mesure conçus activement par Fidelity Management & Research Company (FMR Co.) dans le but de surpasser l'ensemble du marché boursier à long terme.

Les FNB et fonds communs de placement axés sur le Facteur Grande qualité de Fidelity procurent aux investisseurs une exposition unifactorielle aux sociétés de grande qualité qui se caractérisent par des profits plus élevés, des bilans sains et des flux de trésorerie stables. Ces stratégies visent à accroître le potentiel de rendement à long terme en ciblant les facteurs qui ont surpassé les indices de marchés élargis dans le passé et elles sont indiquées pour les investisseurs à la recherche de stabilité et de rendements à long terme. Ces fonds suivent, eux aussi, des indices sur mesure conçus activement par FMR Co.

La négociation des FNB axés sur le Facteur Faible volatilité et le Facteur Grande qualité débutera aujourd'hui (24 janvier 2019) à la Bourse de Toronto.

Nouveaux FNB axés sur le Facteur Fidelity Nouveaux fonds communs de placement axés

sur le Facteur Fidelity FNB indiciel Fidelity Actions canadiennes à faible

volatilité (FCCL) Fonds Fidelity FNB indiciel Actions canadiennes à

faible volatilité FNB indiciel Fidelity Actions américaines à faible

volatilité (FCUL) Fonds Fidelity FNB indiciel Actions américaines à

faible volatilité FNB indiciel Fidelity Actions américaines à faible

volatilité - Devises neutres (FCLH) Fonds Fidelity FNB indiciel Actions américaines à

faible volatilité - Devises neutres FNB indiciel Fidelity Actions internationales à faible

volatilité (FCIL) Fonds Fidelity FNB indiciel Actions internationales à

faible volatilité FNB indiciel Fidelity Actions canadiennes de

grande qualité (FCCQ) Fonds Fidelity FNB indiciel Actions canadiennes de

grande qualité FNB indiciel Fidelity Actions américaines de grande

qualité (FCUQ) Fonds Fidelity FNB indiciel Actions américaines de

grande qualité FNB indiciel Fidelity Actions américaines de grande

qualité - Devises neutres (FCQH) Fonds Fidelity FNB indiciel Actions américaines de

grande qualité - Devises neutres FNB indiciel Fidelity Actions internationales de

grande qualité (FCIQ) Fonds Fidelity FNB indiciel Actions internationales

de grande qualité

Les nouveaux FNB et fonds communs de placement (série F) seront offerts à prix concurrentiels, les frais de gestion allant de 0,35 % à 0,45 %.

Le Facteur Fidelity

Depuis quelques années, une nouvelle approche de placement indiciel - le placement factoriel - gagne du terrain auprès des investisseurs. Le placement factoriel est une stratégie indicielle perfectionnée qui vise à exploiter certains facteurs de rendement dans le but de surpasser un indice de référence pondéré en fonction de la capitalisation boursière. À cet égard, le placement factoriel diffère fondamentalement des stratégies indicielles passives traditionnelles. Une répartition stratégique de l'actif dans une seule stratégie factorielle ou dans une combinaison de stratégies peut permettre aux investisseurs de profiter des avantages potentiels à long terme des facteurs, et devrait être déterminée en fonction de leur style et de leurs objectifs de placement particuliers.

Les investisseurs peuvent intégrer les stratégies factorielles de plusieurs façons dans leur portefeuille élargi en tant qu'outil pour accroître le rendement, réduire le risque ou obtenir les résultats de placement souhaités :

Exposition stratégique aux facteurs : Les répartitions factorielles stratégiques peuvent améliorer les rendements ajustés au risque à long terme. Les investisseurs peuvent envisager l'exposition à un ou à plusieurs facteurs pour tirer parti de leurs avantages potentiels.

Outils de construction de portefeuille et de gestion du risque : Les investisseurs et les conseillers peuvent utiliser les stratégies factorielles pour peaufiner leur exposition au risque et mieux faire concorder leur portefeuille dans son ensemble avec leurs objectifs de placement et leur profil de risque.

Expositions cycliques qui varient au fil du temps : Étant donné que les rendements factoriels peuvent varier au fil du temps, l'ajustement des expositions factorielles au moyen d'un cadre cyclique peut aider les investisseurs à exprimer leur opinion du marché ou des placements à court terme.

Les nouveaux FNB et fonds communs de placement factoriels de Fidelity visent à reproduire le rendement d'indices sur mesure conçus activement par FMR Co., qui possède une expertise appréciable en matière d'élaboration et de conception d'indices sur mesure. Ces indices se distinguent par leur méthode de sélection des titres et de construction de portefeuille. Ces deux approches contribuent à réduire les risques non intentionnels tels que la partialité à l'égard d'une société donnée ou la concentration par secteur.

Fidelity Investments Canada s.r.i.

Fidelity Investments Canada s.r.i. gère une somme totale de 130 milliards de dollars sous forme de fonds communs de placement, d'actifs institutionnels et de FNB. En date du 30 novembre 2018, ce montant englobe un actif de 33 milliards de dollars pour des clients institutionnels, y compris des régimes de retraite à prestations et à cotisations déterminées publics et privés, des mandats en sous-traitance, des fonds de dotation, des fondations, ainsi que d'autres actifs de sociétés pour le compte de clients provenant de toutes les régions du Canada.

Fidelity Investments Canada s.r.i. propose aux investisseurs canadiens une gamme complète de fonds communs de placement et de FNB canadiens, internationaux et axés sur le revenu, de même que des solutions de répartition de l'actif, des solutions gérées et un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d'investir. Les fonds communs de placement, y compris les fonds négociés en bourse, ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs paieront des frais de gestion et des charges et pourraient devoir verser des commissions ou des commissions de suivi; de plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

