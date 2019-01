FRISS développe ses activités en France pour lutter contre la fraude à l'assurance





Aujourd'hui FRISS, le fournisseur international de solutions de lutte contre la fraude et les risques pour le secteur de l'assurance IARD, a annoncé l'ouverture de son premier bureau français à Paris. Dans le même temps, FRISS développe son équipe, avec à sa tête Nicolas Kaploun, responsable pays expérimenté.

L'expansion en France est la phase d'accélération qui fait suite à une série d'investissements réalisés en 2017 par Blackfin Capital Partners basé en France et Aquiline Technology Growth basé aux États-Unis. En développant une équipe en France et en ouvrant un bureau régional, FRISS répond à l'attrait croissant exercé sur les assureurs par les solutions de détection de la fraude alimentée par l'IA.

FRISS a nommé comme responsable pays Nicolas Kaploun, un professionnel chevronné, pour développer l'équipe. Nicolas Kaploun a derrière lui des années d'expérience et a occupé diverses fonctions dirigeantes chez Salesforce, Genesys, Business-Objects et MicroStrategy. Il saura exploiter ses connaissances approfondies du marché français pour aider le secteur de l'assurance à lutter contre la fraude.

Nicolas Kaploun déclare : « je suis impatient de d'élargir le succès de FRISS à la France. La fraude à l'assurance est un problème important partout dans le monde et la France ne fait pas exception. Je pense qu'il est à présent temps pour les assureurs de commencer à exploiter les capacités de modélisation prédictive et d'apprentissage machine de la plateforme FRISS pour automatiser leurs efforts de lutte contre la fraude. Cela permettra aux assureurs de réduire leur taux de sinistralité et de mettre l'accent sur les clients honnêtes. »

Marc Mulder, CCO chez FRISS, ajoute : « je suis très heureux d'accueillir quelqu'un d'aussi qualifié et expérimenté que Nicolas Kaploun pour ouvrir et développer le bureau français de FRISS. Ces dernières années, nous avons constaté une augmentation de la demande sur le territoire français. En appuyant depuis Paris la communauté française de l'assurance, nous nous sentons vraiment en mesure de l'aider. Avec notre solide réseau de partenaires, nous souhaitons apporter de l'honnêteté à l'assurance en France. »

À propos de FRISS

FRISS se concentre totalement sur la détection automatisée de la fraude et des risques pour les compagnies d'assurance IARD partout dans le monde. Les solutions de détection alimentée par l'IA pour la souscription, les sinistres et la SIU permettent à plus de 150 assureurs de développer leur activité. FRISS détecte la fraude, réduit les risques et appuie la transformation numérique. Les assureurs sont opérationnels dans les 6 mois, avec des projets à prix fixes et obtiennent un retour sur investissement dans les 12 mois. Les solutions permettent de réduire le taux de sinistralité, d'obtenir une croissance de portefeuille rentable et d'améliorer l'expérience client. www.friss.com

