Hainan Airlines va lancer le service sans escale Shenzhen-Tel Aviv le 22 février





PÉKIN, 24 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Hainan Airlines compte lancer le service sans escale entre Shenzhen, en Chine, et Tel Aviv, en Israël, le 22 février. La liaison, avec deux vols aller-retour par semaine le lundi et le vendredi, sera desservie par un Boeing 787-9 Dreamliner. Les vols partiront de l'aéroport international Bao'an de Shenzhen à 1 h 35, heure de Pékin (BJT), et atterriront à l'aéroport international Ben Gurion de Tel Aviv à 7 h 35, heure normale d'Israël (IST). Le vol retour partira de Tel Aviv à 12 h 10 IST et atterrira à Shenzhen à 5 h 00 BJT le jour suivant.

Shenzhen est l'un des premiers lieux où la réforme économique de Chine, aujourd'hui dans sa quarantième année, a été initiée. Le marché de l'aviation de la ville, l'un des trois plus grands centres technologiques et financiers de Chine, présente un énorme potentiel. Ces dernières années, Hainan Airlines a lancé plus de dix liaisons intercontinentales longue distance à partir de Shenzhen, avec un service aller-retour vers Bruxelles, Madrid, Paris et Vancouver, ainsi que plusieurs autres destinations.

Liaison Vol No. Heure de départ Heure d'arrivée Horaires Appareil Shenzhen-Tel Aviv HU743 1 h 35 7 h 35 Lundi/vendredi B787-9 Tel Aviv-Shenzhen HU744 12 h 10 5 h 00 +1 Lundi/vendredi B787-9

Horaire des vols Shenzhen-Tel Aviv de Hainan Airlines (toutes les heures sont locales)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/721051/Hainan_Airlines_logo.jpg

