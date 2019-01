GSMA : Quarante capitaines d'industrie soutiennent le lancement de la Déclaration Numérique à Davos





La GSMA lance aujourd'hui la "Déclaration Numérique" lors du Forum Economique Mondial de Davos. Cette déclaration saisit les principes essentiels guidant l'action éthique dans l'ère du numérique, aidant ainsi les entreprises à promouvoir ce qui compte le plus pour les citoyens, les industries et les gouvernements. Les 40 chefs d'entreprise déjà engagés en faveur de cette déclaration couvrent plusieurs secteurs industriels et incluent, par exemple, des représentants de Bharti Airtel, China Mobile, China Telecom, Deutsche Telekom, Ericsson, IBM, KDDI, KT, LG Electronics, Mobile World Capital Barcelona, Nokia, NTT DOCOMO, Orange, Samsung Electronics, Sharp, SK Telecom, Sony Corporation, STC Group, Telefónica, Turkcell, Verizon, Vodafone et Xiaomi.

Cette initiative est née dans un contexte marqué par des changements sans précédent impliquant les entreprises et les consommateurs, du monde numérique. D'ici 2022, 60% du PIB devrait être numérisé 1. L'arrivée imminente des réseaux 5G va encore accélérer ce changement. Simultanément, les consommateurs attendent davantage des services numériques, à juste titre, tandis que la confiance qu'ils placent dans les entreprises est mise à l'épreuve.

La Déclaration Numérique est un mouvement trans-sectoriel de dirigeants qui vise à répondre à ces défis majeurs partagés. Ses principes appellent les entreprises à respecter la vie privée des citoyens ; manier les données personnelles de façon sécurisées et transparentes ; mettre en oeuvre des mesures concrètes afin de réduire les cybermenaces ; et s'assurer que l'ensemble des citoyens participent à l'économie numérique naissante, tout en luttant contre le harcèlement en ligne. Ces engagements considérés dans leur ensemble permettront de garantir que l'Internet demeure une plateforme ouverte d'expression et un moteur d'innovation.

« Les interrogations sociales, technologiques, politiques et économiques s'associent pour créer un véritable tsunami dans toutes les industries, » a déclaré Mats Granryd, directeur général de la GSMA. « Une nouvelle forme de leadership responsable est nécessaire pour traverser avec succès l'époque dans laquelle nous vivons. Nous nous trouvons au seuil de l'ère de la 5G, qui va créer de nouvelles perspectives stimulantes pour les consommateurs et promet de transformer la façon dont chaque entreprise mène son activité. Face à ces ruptures, les signataires des principes de la Déclaration Numérique s'efforceront d'assurer le succès de leurs industries, afin de construire un meilleur avenir pour leurs consommateurs et les entreprises. Ceux qui ne tiennent pas compte de cette évolution souffriront d'une surveillance accrue de la part des actionnaires, régulateurs et consommateurs, » a-t-il ajouté.

« Un avenir numérique positif et favorable fait partie intégrante d'une société réellement responsable et inclusive, » a déclaré Sunil Bharti Mittal, président de Bharti Airtel ? le premier dirigeant à avoir signé la Déclaration Numérique. « Un tel avenir ne peut être bâti que par le biais d'une collaboration constructive et d'un dialogue continu entre les principaux intervenants. Il est impératif pour l'industrie de réaliser les investissements nécessaires pour bâtir un écosystème numérique durable et conserver la confiance des citoyens par une conduite transparente et responsable en ce qui concerne la vie privée et la confidentialité des données, » a-t-il ajouté.

« Soutenir la Déclaration Numérique correspond à notre vision de donner les moyens d'une société progressiste libre et eclairée, » declare Stéphane Richard President Directeur General d'Orange et President de la GSMA. « Orange lutte contre l'exclusion numérique avec des innovations accessibles au plus grand nombre de citoyens. Nous sécurisons et facilitons la vie numerique des consommateurs grâce à notre expertise en cyber-sécurite et identité numerique; Unir nos forces dans la Declaration Numerique nous permet de partager une vision et d'agir de façon responsable en aidant nos clients à s'engager dans l'ère de l'intelligence artificielle et l?Internet des Objets, » a-t-il ajouté.

La téléphonie mobile est l'une des plateformes technologiques les plus largement déployées au monde, avec plus de 5 milliards d'abonnés à travers le monde, ce qui représente environ deux tiers de la population mondiale - un chiffre qui devrait augmenter pour atteindre près de 6 milliards (71%) d'ici 2025. La GSMA, qui représente l'industrie mobile internationale, est au coeur du processus de nombreuses innovations technologiques qui façonnent déjà la société numérique de demain, dont la 5G. L'organisation a collaboré avec les dirigeants pour formuler la déclaration afin de démontrer l'engagement du secteur privé vis-à-vis du leadership responsable à un moment où les politiques doivent faire face à de nouveaux défis posés par l'écosystème numérique en pleine évolution.

Alors que nous entrons dans l'ère de la connectivité intelligente, la combinaison de la connectivité illimitée, alimentée par la 5G et de l'Internet des Objets, les volumes massifs de données et l'intelligence artificielle, continueront à transformer des industries entières. En signant la Déclaration Numérique, les dirigeants témoignent de leur engagement à agir de façon responsable, suivant ainsi la vitesse des changements technologiques.

La GSMA invite les dirigeants de tous les secteurs à se joindre à la Déclaration numérique et à se questionner sur le rôle qu'ils pourraient jouer dans la création d'une meilleure société numérique. Pour plus d'informations à propos de la Déclaration Numérique, dont la liste des dirigeants qui l'ont déjà signée, veuillez cliquer ici.

