Une nouvelle etude commanditée par aa Fondation Azrieli et la Claims Conference révèle d'importantes lacunes dans les connaissances sur l'Holocauste au Canada

TORONTO, 24 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Naomi Azrieli, présidente et directrice générale de la Fondation Azrieli, et Julius Berman, Président de la Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Commission pour la restitution des biens juifs spoliés par le régime nazi) ont annoncé conjointement la parution d'une étude menée auprès d'adultes canadiens portant sur les connaissances générales et approfondies qu'ils ont de l'histoire de l'Holocauste.



Faisant suite à l'enquête menée aux États-Unis en avril 2018 , l'étude canadienne révèle le manque de connaissances élémentaires des Canadiens sur l'histoire de l'Holocauste. À titre d'exemple, 54% des personnes interrogées ignorent que 6 millions de Juifs ont été tués durant l'Holocauste.

Résultats les plus marquants de l'étude :

22% des 18-34 ans n'ont jamais entendu parler ou ne sont pas certains d'avoir entendu parler de l'Holocauste

52% des 18-34 ans ne sont pas en mesure de citer un seul des 40 000 camps nazis ou ghettos établis en Europe durant l'Holocauste, tandis que 62% de cette même catégorie ignorent que 6 millions de Juifs ont été tués durant l'Holocauste.

23% des Canadiens pensent que 2 millions de Juifs ou moins ont été assassinés durant l'Holocauste , 24% n'étaient pas certains du nombre exact de victimes.



Un comité d'étude composé de survivants de l'Holocauste, de représentants de musées de l'Holocauste, d'établissements scolaires et d'organisations à but non lucratif oeuvrant à la sensibilisation sur l'Holocauste ont contribué à la formulation des questions de cette étude. Parmi les participants de ce comité d'étude, on retrouve des membres de la Fondation Azrieli, de Yad Vashem, du United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) et de la Claims Conference.

Naomi Azrieli, présidente et directrice générale de la Fondation Azrieli, a déclaré : « Quand nous avons entendu parler de la première étude commanditée par la Claims Conference auprès de Schoen Consulting aux États-Unis, nous nous sommes demandé quelle était la situation au Canada. J'ai été choquée et déçue de découvrir les résultats. Il existe clairement des lacunes dans notre système éducatif auxquelles nous devons remédier car dans la situation actuelle, notre société ne prépare pas les générations futures à tirer les leçons du passé. »

L'étude a mis en lumière un manque de connaissances élémentaires sur l'Holocauste.

49% des adultes canadiens interrogés n'étaient pas en mesure de citer un seul des 40 000 camps nazis et ghetto établis en Europe durant l'Holocauste. Le chiffre est comparable aux États-Unis, où 45% des personnes interrogées étaient dans la même situation.



32% des Canadiens pensent que leur pays avait une politique d'immigration ouverte pour tous les réfugiés juifs fuyant l'Europe, alors qu'en réalité, le Canada avait l'un des taux d'acceptation parmi les plus faibles de toutes les démocraties occidentales, n'ayant accepté que 5 000 réfugiés juifs sur son territoire .

Julius Berman, président de la Claims Conference, explique : « Cette étude démontre que l'enseignement de l'Holocauste est terriblement déficient. Nous devons unir nos efforts pour remédier à ce problème qui s'étend à l'échelle mondial. À l'approche de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste instaurée par les Nations-Unies, cette étude rappelle l'importance d'enseigner l'Holocauste, afin que de telles atrocités ne se reproduisent plus jamais. »

S'il est vrai qu'une grande majorité des adultes canadiens pensent que l'Holocauste suscite aujourd'hui moins d'intérêt qu'auparavant, il existe néanmoins un large consensus sur l'importance de l'enseignement de l'Holocauste dans les écoles du pays. Des adultes canadiens, 82% estiment que l'Holocauste devrait être enseigné à l'ensemble des élèves et 85% affirment qu'il est important de continuer à enseigner l'Holocauste.pour empêcher qu'un tel génocide ne se reproduise.

Méthodes de l'enquête et échantillon

L'étude sur les connaissances générales et approfondies des Canadiens sur l'Holocauste a été commanditée par la Fondation Azrieli en partenariat avec la Claims Conference. Les données ont été recueillies en français et en anglais, puis analysées par Schoen Consulting auprès d'un échantillon représentatif de 1 100 adultes canadiens. Le sondage a été réalisé par téléphone et par des questionnaires en ligne. Les personnes interrogées constituent un échantillon représentatif de la population adulte canadienne d'un point de vue démographique.

À propos de la Fondation Azrieli

Depuis 30 ans, la Fondation Azrieli subventionne des institutions ainsi que des programmes au Canada et en Israël. Elle apporte son soutien à huit domaines prioritaires et privilégie le subventionnement de projets à vocation éducative. Avec près de 90 récits de survivants de l'Holocauste à son actif, publiés en anglais et en français, la Fondation Azrieli est devenue un des leaders mondiaux de la publication de mémoires de rescapés de l'Holocauste. Le Programme Azrieli des mémoires de survivants de l'Holocauste a pour mission de diffuser gratuitement ces témoignages aux éducateurs et étudiants canadiens. Nous sommes animés par la conviction que la lecture de ces témoignages personnels et intimes, ancrée à une compréhension claire du contexte historique, permet d'appréhender l'histoire du génocide comme aucun manuel scolaire. Outre son Programme des mémoires de survivants de l'Holocauste, la Fondation Azrieli apporte son soutien dans divers domaines : la recherche scientifique et médicale, la musique et les arts, l'enseignement supérieur, l'autonomisation des jeunes et la lutte contre le décrochage scolaire, l'architecture, les actions promouvant la qualité de vie des personnes atteintes de troubles du développement.

À propos de la Claims Conference

Basée à New-York, Tel Aviv et Francfort, la Claims Conference est une organisation à but non lucratif qui assure une compensation matérielle aux survivants de l'Holocauste à l'échelle mondiale. Fondée en 1951 par les représentants de 23 organisations juives internationales de premier plan, la Claims Conference représente des particuliers et des organismes pour lesquels elle négocie l'obtention et le versement d'indemnités suite aux spoliations occasionnées durant l'Holocauste. Depuis 1952 et à la suite de ses négociations avec la Claims Conference, le gouvernement allemand a payé plus de 80 milliards de dollars pour dédommager les victimes des persécutions nazies. En 2019, la Claims Conference distribuera environ 350 millions de dollars à plus de 60 000 survivants dans 83 pays. Elle allouera également près de 550 millions de dollars de financements à plus de 200 organismes sociaux partout dans le monde, qui fournissent aux survivants de l'Holocauste des services essentiels tels que des soins à domicile, de la nourriture et des médicaments.

