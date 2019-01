Le Canada appuie les efforts de reconstruction de la nation du Conseil tribal Carrier Sekani





VANCOUVER, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les groupes autochtones qui cherchent à reconstruire leurs nations d'une manière qui correspond aux priorités et aux besoins uniques de leurs communautés.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé que le Canada a offert 599 200 $ au Conseil tribal Carrier Sekani dans le cadre du Programme de reconstruction des nations afin de soutenir ses efforts envers l'autodétermination. Le financement soutiendra le Conseil tribal Carrier Sekani dans l'élaboration d'une capacité centralisée ainsi que de la capacité locale dans chacune des communautés de la Première Nation Carrier Sekani afin de reconstruire leurs structures de gouvernance et héréditaires. Le travail comprendra l'élaboration de livres d'histoire communautaires et d'ateliers communautaires sur la gouvernance; les rôles et les responsabilités; les systèmes de clans; et les systèmes héréditaires.

Le Programme de reconstruction des nations, rendu possible grâce au budget fédéral de 2018, est conçu pour aider les groupes autochtones à mettre en place des structures et des institutions de gouvernance afin qu'ils puissent assumer et exercer leurs droits, y compris l'autonomie gouvernementale, et agir au niveau national.

Le Programme marque une étape importante en vue du renouvellement des relations de nation à nation avec les Autochtones, de l'amélioration du bien-être et de la prospérité économique de ces derniers et de la création de communautés plus saines et durables.

Citations

« Dans le cadre du Programme de reconstruction des nations, le Canada est heureux de soutenir le Conseil tribal Carrier Sekani dans le cadre de son important travail visant à reconstruire et à reconstituer sa nation. Le Canada renouvelle la relation avec les peuples autochtones en appuyant des nations autochtones fortes et autosuffisantes, qui oeuvrent à renforcer leur capacité à gouverner efficacement et à réaliser leur vision en matière d'autodétermination. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

La Commission royale sur les peuples autochtones (1996) a recommandé que les groupes autochtones commencent à se reconstituer en tant que nations et à créer des institutions ayant la portée et la capacité nécessaires pour exercer leurs droits, notamment le droit à l'autonomie gouvernementale.

Le financement du Programme de reconstruction des nations sera accessible pendant cinq ans, dès 2018-2019. Toutes les propositions financées favorisent le renforcement des capacités ainsi que les activités de regroupement et de reconstruction des nations qui incluent plusieurs groupes autochtones faisant partie d'une même nation.

Liens connexes

Conseil tribal Carrier Sekani (en anglais seulement)

Programme de reconstruction des nations

Lignes directrices du Programme de reconstruction des nations

Contributions pour appuyer le Programme de reconstruction des nations



Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : GCAutochtones

Facebook : GouvCan -- Autochtones

Instagram : @gcAutochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par courriel ou par fils RSS. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour vous abonner, visitez : www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC)

Communiqué envoyé le 23 janvier 2019 à 20:45 et diffusé par :