La FIH promeut la technologie du gazon vert pour les Jeux olympiques de 2020





Polytan et Braskem sont fiers de fournir des terrains de hockey en polyéthylène I'm greentm pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020

ROTTERDAM, Pays-Bas, 24 janvier 2019 /PRNewswire/ -- En 2016, la Fédération internationale de hockey (FIH) a annoncé un partenariat mondial avec Polytan, la marque phare de SportGroup, pour la fourniture de terrains de hockey pour les Coupes du monde de hockey 2018 et 2022 ainsi que les Jeux olympiques de 2020 àTokyo.

Tokyo s'est fixé pour objectif d'organiser en 2020 les tous premiers Jeux olympiques neutres en carbone en faisant appel aux technologies vertes. Polytan, fournisseur de premier plan de terrains de hockey de classe mondiale et partenaire mondial de la FIH, apportera une contribution majeure grâce au développement du gazon de hockey durable Poligras Tokyo GT (technologie verte) : 60 % des filaments sont en I'm greentm, la technologie polyéthylène renouvelable de Braskem. Polytan utilise du polyéthylène biosourcé pour ajouter une dimension durable aux propriétés de jeu exceptionnelles de ses fibres de polyéthylène monofilament éprouvées.

Une couche de base élastique garantit une absorption optimale et constitue une importante partie de l'ensemble du système de gazon de hockey. La couche élastique Polytan PolyBase GT, qui a également été développée récemment, confère au gazon de hockey un équilibre environnemental encore meilleur. Un liant jouissant d'une bonne notation grâce à faible production de CO 2 est utilisé pour la liaison élastique permanente des granulés.

« La FIH est ravie que cette nouvelle technologie de gazon soutienne l'objectif de neutralité carbone de Tokyo et apporte une contribution positive aux Jeux. La FIH a pour priorité stratégique d'améliorer l'empreinte environnementale du hockey. C'est pourquoi les partenariats avec des entreprises progressistes telles que Polytan sont essentiels. Nous sommes heureux d'apprendre que la surface qui sera utilisée à Tokyo nécessite 2/3 de moins d'eau que les surfaces utilisées lors des Jeux précédents. La FIH est convaincue que le hockey peut contribuer à un environnement plus durable en exploitant toutes les opportunités technologiques que lui offre le gazon moderne. », a déclaré Thierry Weil, PDG de la FIH.

« Grâce au développement du Poligras Tokyo GT, nous avons réussi non seulement à rendre les terrains de hockey plus durables, mais également à améliorer considérablement leurs performances. Jamais un terrain de hockey n'a été aussi respectueux de l'environnement. Jamais un terrain de hockey n'a permis un jeu aussi dynamique et précis. J'en tire une très grande fierté. », a confié Friedemann Söll, directeur de la gestion des produits chez Polytan.

« Nous sommes extrêmement fiers que Polytan et la FIH aient choisi le polyéthylène I'm greentm de Braskem pour les terrains de hockey des Jeux de Tokyo de 2020. Tokyo s'est fixé pour objectif d'organiser les premiers Jeux neutres en carbone, et nous sommes heureux que Braskem puisse y contribuer aux côtés de la FIH et de Polytan. », a ajouté Marco Jansen, directeur commercial des produits chimiques renouvelables pour la région Europe et Amérique du Nord chez Braskem.

Le polyéthylène I'm Greentm est un plastique obtenu à partir d'éthanol dérivé de la canne à sucre. Il s'agit d'une matière première végétale qui, au cours de sa croissance, capte le dioxyde de carbone dans l'environnement. Polytan a choisi cette matière première pour sa production de gazon artificiel parce que l'empreinte carbone du polyéthylène I'm greentm a un impact positif, contrairement au polyéthylène fossile. Près de 5 kg de CO 2 seront économisés pour chaque kilo de polyéthylène I'm greentm utilisé sur les terrains de hockey de Polytan pour les matchs qui se dérouleront à Tokyo en 2020. Aucun compromis n'a été fait quant à la qualité du gazon.

À propos de Polytan

Les meilleurs athlètes évoluent sur du Polytan, selon l'idéal de la marque depuis 1969. Toujours attentif aux dernières découvertes dans le domaine de la médecine du sport, le spécialiste des surfaces de sports de plein air perfectionne en permanence ses surfaces synthétiques et ses systèmes de gazon synthétique. Ses surfaces synthétiques de haute qualité vont désormais des surfaces antichocs souples absorbant les chocs aux terrains polyvalents par tous les temps aux surfaces ultra-rapides destinées aux épreuves d'athlétisme internationales. Outre le développement, la fabrication et l'installation de ses propres surfaces sportives, la gamme de services fournis par Polytan comprend également le traçage de lignes, les réparations, le nettoyage et la maintenance.

À propos de Braskem

Avec une vision globale de l'avenir axée sur l'humain, Braskem s'efforce chaque jour d'améliorer la vie des gens en créant des solutions durables avec des produits chimiques et plastiques. Braskem est le plus grand producteur de résines thermoplastiques sur le continent américain et le principal producteur de biopolymères au monde, créant des solutions plus écologiques, intelligentes et durables par le biais de produits chimiques et plastiques. Braskem exporte ses produits vers des clients présents dans plus de 100 pays et exploite 41 unités industrielles situées au Brésil, aux États-Unis, en Allemagne et au Mexique, dans ce dernier en partenariat avec la société mexicaine Idesa. Pour plus d'informations, consultez le site www.braskem.com.

