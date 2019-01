UL et NAAEE : lancement du 5e prix annuel Éducation novatrice d'UL





Appel aux candidatures, jusqu'au 12 mars 2019, dans le cadre du programme de prix STIM pour promouvoir l'éducation environnementale

NORTHBROOK, Illinois, 23 janvier 2019 /CNW/ - Underwriters Laboratories (UL), en partenariat avec North American Association for Environmental Education (NAAEE, l'Association nord-américaine pour l'éducation environnementale), a lancé aujourd'hui l'appel aux candidatures en vue de l'attribution du 5e prix Éducation novatrice d'UL (ULIEA). Ce prix récompense les organismes à but non lucratif aux États-Unis et au Canada qui ont, par leur travail, changé beaucoup de choses dans leur collectivité, en oeuvrant à l'avancement de l'éducation environnementale axée sur les principes STIM (E-STIM). Au total, cinq organisations lauréates, après examen de toutes les candidatures en août 2019, seront désignées promotion ULIEA 2019.

Pour être candidates au prix ULIEA, les organisations doivent offrir des programmes qui favorisent l'apprentissage par le canal des priorités STIM, inciter les citoyens, tout le monde, à s'engager dans la responsabilité civique et sociale et s'employer à trouver des solutions aux défis environnementaux. L'année dernière, la lauréate du grand prix, Techbridge Girls, offre aux filles habitant des quartiers défavorisés des programmes destinés à leur ouvrir le monde des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques par le biais de projets environnementaux concrets. Du nettoyage d'une marée noire (simulation de déversement d'hydrocarbures) à la filtration de l'eau, le programme de Techbridge Girls incite les participantes à s'initier à l'apprentissage des applications concrètes.

Les lauréates recevront chacune une récompense monétaire de 25 000 $, 50 000 $ ou 100 000 $ et rejoindront un réseau impressionnant d'anciennes d'ULIEA, aux vues similaires, qui ont été couronnées au cours des quatre années précédentes. En outre, les lauréates travailleront avec les employés d'UL, y compris des experts en sciences, ingénierie, technologie et communication, pour renforcer leurs capacités organisationnelles.

Ces quatre dernières années, le prix a eu un effet retentissant sur les jeunes des quartiers défavorisés et au-delà. À ce propos, un rapport d'analyse, publié plus tôt cette année, a trouvé que la plupart des lauréates précédentes avaient augmenté le nombre des jeunes participants, de 10 à 30%, après avoir remporté le prix. De plus, les deux tiers des lauréates collaborent avec d'autres organisations, en ce moment, à la mise en oeuvre des projets. Par exemple, le Hurricane Island Center for Science and Leadership (Centre pour la science et le leadership de Hurricane Island) s'est associé récemment à la Chicago Eco House pour lancer un projet de durabilité d'un an centré sur le prélèvement d'échantillons verticaux dans l'océan.

Faisant un tour d'horizon, Cara Gizzi, vice-présidente, Éducation et sensibilisation, chez Underwriters Laboratories Inc., a déclaré : « Au cours des quatre dernières années, notre bassin de candidatures et la diversité des organisations concourant au prix d'éducation novatrice d'UL n'ont cessé de croître. Nous nous réjouissons à la perspective d'entamer la sélection des lauréates ULIEA 2019 et tout aussi désireux de connaître l'impact qu'elles ont eu sur leur collectivité respective et d'en apprendre de la façon dont elles instruisent les scientifiques, les entrepreneurs et les chefs d'entreprise potentiels de demain. »

Chaque année, le programme de prix ULIEA accorde 250 000 $ à des organisations qui font preuve d'efficacité, étayée par les avantages tangibles, en matière d'éducation et d'engagement communautaire. Les lauréates précédentes ont utilisé l'argent de diverses manières pour étendre leur portée, échelonner leurs programmes ou lancer de nouvelles initiatives d'apprentissage. Par exemple, le New York Sun Works, lauréate du grand prix ULIEA 2016, s'en est servie pour développer en ligne une plateforme permettant aux enseignants d'héberger des vidéos de formation, des programmes d'études et d'autres supports essentiels à leur programmation. Une autre ancienne lauréate, The Wild Center's Adirondack Youth Climate Program (programme climat pour les jeunes des Adirondacks du Wild Center), en a profité en partie pour financer plus de projets étudiants et mettre les jeunes des régions rurales en contact avec des leaders afin qu'ils se familiarisent avec les nouveaux parcours d'emplois écologiques.

« Des centaines d'organismes à but non lucratif à travers le pays font un travail extraordinaire, dans le domaine de l'éducation environnementale précisément, en développant les possibilités d'apprentissage », a souligné Christiane Maertens, directrice adjointe de la NAAEE. « Il est impératif que nous continuions de faire acquérir aux jeunes d'aujourd'hui des compétences en E-STIM, de leur offrir des possibilités en la matière, et en rendant hommage aux organismes qui font exactement cela, nous les encourageons un tant soit peu à poursuivre leur mission inspirante. »

Les lauréates 2019 se réuniront prochainement en été, dans le cadre d'un sommet sur le leadership, l'occasion de rencontrer d'autres gagnants, de mettre en commun les pratiques exemplaires, de se mailler avec d'autres organisations lauréates et de travailler avec des professionnels de chez UL et de la NAAEE pour faire avancer leurs causes.

Pour en savoir plus sur le prix Éducation innovatrice d'UL et se constituer candidate avant le 12 mars 2019, la date limite, veuillez consulter le site ulinnovationeducation.naaee.net.

À propos d'UL

UL s'attache à favoriser des conditions de vie et de travail sûres, de par le monde, grâce à l'application de la science aux problèmes de sécurité, de sûreté et de durabilité. Organisation mère sans but lucratif, UL participe à des activités d'élaboration de normes, de recherche scientifique, d'éducation et de sensibilisation du public. Nos entreprises commerciales sont à volets multiples -- test, inspection, audit, certification, validation, vérification, conseil et formation -- et nous appuyons ces efforts avec des solutions logicielles pour la sécurité et la durabilité. La marque UL inspire confiance et facilite l'adoption en toute sécurité de nouveaux produits et technologies innovants. Chez UL, tout le monde partage la passion de rendre le monde plus sûr. Pour en apprendre plus sur nos initiatives éducation sans but lucratif, rendez-vous sur le site Education.UL.org. Pour en savoir davantage sur nos solutions d'entreprise, rendez-vous notre site UL.com.

À propos de la NAAEE

Depuis quatre décennies, l'Association nord-américaine pour l'éducation environnementale (NAAEE) s'attache à promouvoir par l'éducation et avec empressement, la conscientisation à l'environnement et l'engagement civique. Association mutuelle, la NAAEE soutient un réseau comptant 20 000 éducateurs et 56 organisations régionales affiliées travaillant à l'éducation environnementale dans plus de 30 pays. Chaque année, la NAAEE, lors de sa conférence annuelle, rassemble plus d'un millier de professionnels de l'éducation environnementale, venus du monde entier, occasion d'en apprendre plus et de faire du réseautage.

