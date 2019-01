Le Canada et les Premières Nations Carrier Sekani font progresser la réconciliation en signant une lettre d'entente





VANCOUVER, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Le renouvellement de la relation avec les peuples autochtones, en se fondant sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat, joue un rôle essentiel pour la réconciliation.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, sept Premières Nations Carrier Sekani et le conseil tribal Carrier Sekani ont signé une lettre d'entente officialisant leur engagement à renouveler et à renforcer leur relation de nation à nation et à faire progresser la réconciliation entre le Canada et les peuples Carrier Sekani.

Les parties se lanceront maintenant dans l'élaboration d'un cadre décrivant les sujets prioritaires et les composantes clés à l'appui de la négociation d'un accord intergouvernemental global entre le Canada et les Premières Nations Carrier Sekani.

« Le gouvernement du Canada travaille en collaboration avec les peuples Carrier Sekani pour établir une nouvelle relation et réaliser des progrès réels sur les questions primordiales pour ces peuples. Il s'agit d'une étape clé sur notre chemin commun vers la réconciliation et l'autodétermination des Carrier Sekani. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Les Premières Nations de Carrier Sekani ont énormément travaillé pendant de nombreuses décennies pour favoriser l'autodétermination et la prise de décisions. Nous honorons nos dirigeants qui ont consacré leur vie et qui continuent de le faire pour nous permettre d'être ici aujourd'hui. Les gens de Carrier Sekani s'engagent à faire de la réconciliation une réalité avec le Canada, avec la ministre Bennett et avec tous les Canadiens et Canadiennes. Nous avons beaucoup de travail à faire, alors allons-y. »

Chef tribal adjoint Reg Mueller

Les Premières Nations Carrier Sekani qui ont signé la présente lettre d'entente sont : Nadleh Whut'en, Nak'azdli Whut'en, Saik'uz First Nation, Stellat'en First Nation, Takla Lake First Nation , Tl'azt'en Nation et Ts'il Kaz Koh First Nation (bande de Burns Lake ).

Le gouvernement du Canada collabore avec les communautés autochtones à plus de 75 tables de discussion dans l'ensemble du pays afin d'examiner de nouvelles façons de travailler ensemble pour faire progresser la reconnaissance des droits autochtones et l'autodétermination. Plus de 390 communautés autochtones, qui comptent au total plus de 800 000 personnes, sont représentées dans ces discussions.

