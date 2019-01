Un partenariat entre Noveto et Yanfeng Automotive Interiors, le plus grand fournisseur mondial d'aménagement intérieur pour l'automobile





Dans le cadre de ce partenariat, les clients de Yanfeng Automotive Interiors en Europe et en Chine bénéficieront de la technologie Smart Audio® de Noveto BAL HARBOUR, Floride, 24 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Noveto Systemstm, qui a développé avec succès le premier système de « sonorisation dynamique » au monde, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de partenariat avec Yanfeng Automotive Interiors (YFAI). Les deux sociétés se sont entendues sur le développement et la commercialisation de produits intégrant la technologie Noveto Smart Audio à la technologie de YFAI dans le but d'approvisionner les équipementiers automobiles en Europe et en Chine.

Contrairement à la technologie traditionnelle de sonorisation directionnelle, la technologie Smart Audio® de Noveto envoie un son stéréo et 3D directement dans les oreilles d'un individu, sans l'intermédiaire d'un casque ou de haut-parleurs traditionnels. En outre, elle fonctionne sans encombre dans des espaces confinés, ce qui en fait une solution idéale pour l'industrie automobile.

Les deux sociétés prévoient de faire une démonstration de cette technologie aux clients de YFAI et aux médias dans le concept de covoiturage entièrement autonome baptisé XiM20, le 23 janvier, lors du salon Plug and Play qui se tiendra à Sunnyvale, en Californie.

« YFAI a toujours été le premier à mettre sur le marché des technologies révolutionnaires dans le secteur automobile. Sa portée mondiale et sa grande envergure en font également le partenaire idéal pour faire entrer le secteur l'automobile dans la nouvelle ère de l'audio. », a déclaré Brian Wallace, PDG de Noveto.

« En tant que leader mondial, nous révolutionnons le design d'intérieur automobile en repoussant radicalement ses limites. », a déclaré Han Hendriks, directeur des technologies informatiques chez YFAI. « La technologie révolutionnaire de Noveto, qu'il faut entendre de ses propres oreilles, illustre cet esprit novateur et nous démarquera sans aucun doute de nos concurrents. »

Noveto se consacre à la vente et à la commercialisation de Noveto Smart Audio®, la première technologie au monde de « sonorisation dynamique » permettant de jouir d'un véritable son stéréo et 3D sans casque ou haut-parleurs traditionnels. Il en résulte une expérience sonore personnelle unique comparable à aucune sur le marché actuel.

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) est le plus grand fournisseur d'aménagement intérieur pour l'automobile à l'échelle mondiale. YFAI redéfinit la manière dont les automobilistes se détendent, travaillent et se divertissent à l'intérieur de leur véhicule, aujourd'hui et d'ici plusieurs dizaines d'années. L'entreprise, dont le siège est situé à Shanghai, dispose d'environ 110 usines de production et centres de technologie dans 20 pays, et emploie plus de 33 000 personnes dans le monde entier. Ses équipes conçoivent, développent et fabriquent des composants d'intérieur pour tous les constructeurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.YFAI.com.

