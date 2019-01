Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest annoncent un investissement conjoint dans le projet d'agrandissement du réseau hydroélectrique de la rivière Taltson





Le projet élargira l'infrastructure d'énergie verte dans les Territoires du Nord-Ouest et fournira de l'énergie propre à Yellowknife

YELLOWKNIFE, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à collaborer avec les provinces, les territoires et les communautés autochtones afin de favoriser un approvisionnement en énergie plus propre et plus fiable dans les communautés rurales et éloignées, de réduire la pollution dans le Nord canadien et de créer de nouvelles possibilités de développement social et économique.

Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, s'est joint au premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, Bob McLeod, et à l'honorable Wally Schumann, ministre de l'Infrastructure et ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement des Territoires du Nord-Ouest, pour annoncer des investissements fédéraux et territoriaux de plus de 1,2 million de dollars dans le projet d'agrandissement du réseau hydroélectrique de la rivière Taltson. Ces investissements appuieront la participation des Autochtones et financeront les travaux d'ingénierie initiaux.

L'agrandissement initial proposé dans le cadre du projet Taltson générera 60 mégawatts d'énergie propre pour le réseau hydroélectrique North Slave, ce qui fera plus que doubler la capacité hydroélectrique actuelle du territoire. Ce projet contribuera à assainir l'environnement et à renforcer l'économie. Il éliminera jusqu'à 240?000 tonnes d'émissions atmosphériques polluantes chaque année, soit l'équivalent d'environ 48?000 voitures ordinaires, stimulera les économies locales et offrira des possibilités d'emploi aux Autochtones et à tous les résidants du Nord. Les phases ultérieures du projet d'agrandissement relieront le réseau hydroélectrique de la rivière Taltson aux réseaux électriques provinciaux, créant ainsi une filière énergétique plus intégrée qui permettra d'accroître les échanges d'énergie entre le Nord et le Sud.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à collaborer avec ses partenaires territoriaux et autochtones pour exploiter de manière durable le potentiel d'énergie verte du Nord canadien. Les investissements du Canada dans la phase initiale de ce projet d'envergure aideront à réaliser des études de projet et à faire en sorte que les Autochtones y participent dès le début. »

L'honorable Dominic LeBlanc, C.P., c.r., député

Ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur

« Le projet d'agrandissement du réseau hydroélectrique de la rivière Taltson est plus qu'un projet de transport d'énergie. Il est un élément clé de la vision du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest d'une économie sobre en carbone qui augmentera la disponibilité de l'énergie propre et renouvelable afin d'aider le territoire à réduire sa dépendance au diesel, de réduire le coût de la vie des résidants et de permettre au territoire d'atteindre ses engagements en matière de lutte contre les changements climatiques. »

L'honorable Bob McLeod

Premier ministre des Territoires du Nord-Ouest

« Le projet d'agrandissement du réseau hydroélectrique de la rivière Taltson s'insère dans un corridor offrant une infrastructure complète, qui fournira de l'énergie propre aux régions des T.N.-O. riches en minéraux et aidera notre gouvernement à atteindre les objectifs de sa Stratégie énergétique, notamment la réduction des coûts de la vie et la promotion de solutions énergétiques renouvelables et de remplacement. L'appui offert par le gouvernement du Canada permet de faire progresser les volets techniques du projet et contribue à l'établissement d'un cadre d'activités pour nos partenaires autochtones. »

L'honorable Wally Schumann

Ministre de l'Infrastructure et ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement

« Le projet d'agrandissement du réseau hydroélectrique de la rivière Taltson permettra d'accéder à des sources d'énergie abordables, de renforcer la sécurité énergétique et de réduire les répercussions de la consommation d'énergie sur l'environnement. L'investissement d'aujourd'hui témoigne du rôle important que jouent les infrastructures d'énergie propre dans la croissance économique et la création d'emplois de qualité pour les résidants du Nord. »

L'honorable Navdeep Bains, C.P., député

Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor

« Le projet d'agrandissement du réseau hydroélectrique de la rivière Taltson est un élément important des efforts de notre gouvernement pour faire la transition vers un avenir propre. Ce projet contribuera non seulement à fournir une source d'énergie propre à Yellowknife, mais créera également de bons emplois pour les résidants du Nord et les Autochtones de la région. »

L'honorable Amarjeet Sohi, C.P., député

Ministre des Ressources naturelles

Faits en bref

L'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) fournit 480?000 $ pour le projet afin de soutenir la réalisation des études techniques et de faisabilité, dans lesquelles le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest investit également 120?000 $.

Ressources naturelles Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada versent 619?950 $ pour appuyer la participation des Autochtones.

versent 619?950 $ pour appuyer la participation des Autochtones. La centrale hydroélectrique Taltson est située à environ 64 kilomètres au nord de Fort Smith , sur la rivière Taltson. Elle alimente actuellement Fort Smith , Hay River , la réserve de Hay River , Fort Resolution et Enterprise .

, sur la rivière Taltson. Elle alimente actuellement , , la réserve de , et . Le réseau hydroélectrique de la rivière Taltson a un potentiel de production de 200 mégawatts d'électricité. L'agrandissement initial augmentera la capacité de 18 à 60 mégawatts et reliera la centrale au réseau hydroélectrique Snare, près de Yellowknife , par un câble sous-marin à courant continu à haute tension traversant le Grand lac des Esclaves.

