L'ISACA, association mondiale de technologie, lance des initiatives axées sur l'avenir à l'occasion de l'année de son 50e anniversaire





Comptant aujourd'hui plus de 450 000 professionnels engagés et plus de 140 000 membres, l'ISACA, association mondiale axée sur la technologie, a été fondée par sept personnes sous le nom d'EDP Auditing Association, en Californie, à l'aube de l'ère des systèmes d'information, à savoir en 1969.

Au service des professionnels de l'audit, de la gouvernance, des risques et de la cybersécurité ainsi que de leurs entreprises, l'ISACA est aujourd'hui présente dans 188 pays. Basée près de Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis, l'ISACA a également créé l'année dernière une entité à Beijing, en Chine, et a acquis le CMMI Institute en 2016.

En 2019, à l'occasion de l'année de son 50e anniversaire, l'ISACA a choisi pour thème « Honorer notre passé. Innover notre avenir. » L'organisation a prévu de nombreuses initiatives pour marquer cet évènement, notamment :

Initiative de transformation de l'audit informatique ? En février 2019, l'ISACA va lancer un microsite dédié à la transformation de l'audit informatique, qui inclura des ressources visant à aider les auditeurs informatiques à explorer avec succès l'avenir de la profession, notamment dans les domaines émergents tels que l'intelligence artificielle et la technologie blockchain. Le site présentera en outre les résultats de la nouvelle étude internationale menée par l'ISACA sur l'avenir de l'audit informatique, une étude à laquelle plus de 4 000 auditeurs informatiques ont participé.

Pour veiller à ce que COBIT 2019 soit bien à jour en termes de technologies de pointe et de directives, l'ISACA mettra régulièrement à jour ce portefeuille, notamment via une nouvelle page wiki dédiée au COBIT qui permettra aux experts du monde entier de partager leurs points de vue sur les ajouts et les mises à jour utiles du cadre. Nouveaux événements et conférences ? Grâce à un partenariat avec Infosecurity Group annoncé l'an dernier, l'ISACA va lancer l'Infosecurity ISACA North America Expo and Conference, qui se tiendra les 20 et 21 novembre 2019 à New York, NY, États-Unis, et va présenter sa nouvelle conférence EuroCACS/CSX, qui aura lieu du 16 au 18 octobre 2019, à Genève, en Suisse.

« En tant que membre de longue date, bénévole et président du conseil d'administration de l'ISACA durant cette période charnière, je n'ai jamais été aussi motivé qu'aujourd'hui de faire partie de l'organisation, et je suis encore plus impatient de voir ce qui va se passer en 2019 et au-delà », a déclaré Rob Clyde, président du conseil d'administration de l'ISACA et gestionnaire en sécurité de l'information (Certified Information Security Manager, CISM). « Nous célébrons notre passé pour nous inspirer, nous motiver et nous propulser vers l'avenir. Nous envisageons notre 50e anniversaire comme une expérience continue et inclusive ainsi que comme une célébration d'envergure mondiale. »

« À l'heure où nous célébrons cette année charnière, c'est l'occasion pour nous de faire le point sur notre riche passé et de remercier nos membres, nos bénévoles et notre personnel qui nous ont fait parvenir où nous en sommes aujourd'hui », a ajouté Brennan P. Baybeck, CISA, CISM, CRISC, CISSP et vice-président actuel du conseil d'administration de l'ISACA, dont il assumera la présidence en juin prochain. « Il est tout aussi important de saisir cette occasion pour nous tourner vers notre avenir qui s'annonce prometteur. »

Depuis sa création il y a 50 ans - la même année que le premier homme a marché sur la lune - l'ISACA permet aux auditeurs informatiques et aux professionnels des technologies commerciales de progresser dans leur carrière et d'aider leurs entreprises à bénéficier du potentiel positif de la technologie.

À l'occasion de sa 50e année, l'ISACA a lancé un site Web anniversaire avec des vidéos, une série de podcasts dédiés à l'anniversaire, des infographies, des photos et plus encore sur www.isaca50.org. Nos membres et autres internautes sont invités à participer à la campagne de médias sociaux intitulée « Où se trouve l'ISACA dans le monde ? » (Where in the World Is ISACA?) en consultant le site www.isaca50.org/participate et en suivant la conversation via #ISACA50.

En outre, le 50e anniversaire de l'ISACA sera célébré lors de chacune des conférences CACS de l'association qui auront lieu à travers le monde, notamment en Amérique du Nord où la conférence CACS se tiendra près de Los Angeles, en Californie (lieu d'origine de l'association).

À propos de l'ISACA

Célébrant aujourd'hui son 50e anniversaire, l'ISACA® (isaca.org) est une association mondiale qui aide les particuliers et les entreprises du monde entier à exploiter le potentiel positif de la technologie.

