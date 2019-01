ORS CryptoHound découvre des Ethers cachés d'une valeur de 500 millions de dollars





LUGANO, Suisse, January 23, 2019 /PRNewswire/ --

Une nouvelle enquête menée par ORS CryptoHound, un outil d'analyse et d'investigation basé sur la blockchain et faisant appel à l'intelligence artificielle, a révélé une activité très inhabituelle, survenue le 1[er] décembre 2018.

Après avoir analysé les cent plus grosses transactions en Ethers (ETH) du dernier trimestre de 2018, ORS CryptoHound a repéré des comportement similaires au sein des six plus gros portefeuilles. Tout d'abord, ils ont tous transféré le même jour d'énormes quantités d'ETH pour une valeur totale de près d'un demi-milliard de dollars (selon le taux de change en vigueur). Deuxièmement, leur répartition est similaire : entre 92 et 98 % de jetons OMG. Troisièmement, ils ont été créés le même jour et ont suivi un processus similaire consistant à faire circuler les avoirs par l'intermédiaire de transactions multiples. Au final, les jetons initiaux ont été répartis équitablement entre 39 nouveaux portefeuilles contenant chacun exactement 150 000 ETH.

L'équipe chargée de l'enquête n'a pas immédiatement identifié la personne ou l'organisation se cachant derrière les portefeuilles interreliés, qui représentent 5 % de l'offre totale en ETH. Toutefois, selon une hypothèse émise au terme de l'enquête, il pourrait s'agir d'une crypto-baleine (crypto whale) qui aurait tenté de simuler une décentralisation. Selon cette hypothèse, cette personne (ou organisation, ou fonds) pensait pouvoir séparer les avoirs en ETH et en OMG afin de protéger l'intégrité de la marque Ethereum.

« Cette enquête est l'une des premières études de cas montrant le potentiel de l'AI pour l'analyse de la blockchain et des cryptomonnaies. », a déclaré Fabrizio Fontana, analyste en chef de l'équipe de recherche ORS CryptoHound. « Notre objectif consiste à offrir une plate-forme gratuite et facile à utiliser à toute personne souhaitant collecter autant de données que possible sur une adresse ou une transaction blockchain spécifique. », a-t-il ajouté.

