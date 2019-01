La Banque Nationale annonce un partenariat avec le Groupe M3





MONTRÉAL, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale annonce aujourd'hui un partenariat avec le Groupe M3, leader du courtage hypothécaire au Canada, opérant au Québec principalement sous les bannières Multi-Prêts Hypothèques, Intelligence Hypothécaire et Verico. L'objectif est de donner aux courtiers la possibilité d'offrir des produits de la marque Banque Nationale à leurs clients du Québec dès ce printemps.

Ce partenariat permet à la Banque Nationale d'élargir l'offre conseil et l'offre de solutions aux clients du Québec par l'entremise du réseau des courtiers du Groupe M3. Il vient compléter un modèle de distribution hypothécaire diversifié, qui compte un réseau de quelque 430 succursales et une équipe de spécialistes mobiles. Précisons également que la distribution en mode générique (white label) par voie de partenariat demeure inchangée.

S'appuyant sur l'évolution du modèle d'affaires de la Banque Nationale, le partenariat avec le Groupe M3 est rendu possible par les avancées technologiques et numériques découlant d'investissements réalisés en continu. Axé sur le développement et l'engagement de clientèle, il constitue un pas de plus vers la consolidation du leadership de la Banque Nationale dans le financement résidentiel au Québec, tout en s'inscrivant dans son orientation client et sa stratégie de croissance disciplinée.

Citations

« Le partenariat avec le Groupe M3 compte plusieurs avantages pour les clients, à qui nous offrirons une expérience de qualité, et ce, en donnant un accès rapide à des solutions hypothécaires adaptées. Notre objectif est également d'être, à terme, en mesure de répondre à plusieurs besoins financiers dans la foulée d'une transaction hypothécaire conclue par un courtier », affirme Nadine Labbé, vice-présidente, Solutions de financement aux particuliers à la Banque Nationale. « Nous sommes heureux de faire équipe avec le Groupe M3, qui se démarque par son engagement envers l'excellence et sa vision innovante de l'industrie du courtage. »

« Dès le début de nos investissements en technologie, notre vision était claire quant à l'évolution de notre écosystème et des opportunités qui s'offriraient aux courtiers. Nous sommes très fiers du travail accompli par nos équipes au cours des dernières années, qui trouve aujourd'hui écho dans les ambitions d'un joueur majeur tel que la Banque Nationale. Ces investissements et ces changements ont été un heureux défi dont nos courtiers et leurs clients sont les premiers à tirer le plein bénéfice », soutient Luc Bernard, président et chef de la direction, Groupe M3.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 262 milliards de dollars au 31 octobre 2018, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 23 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Communiqué envoyé le 23 janvier 2019 à 17:45 et diffusé par :