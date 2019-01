Rogers améliore son service sans-fil à Sproat Lake sur l'île de Vancouver





PORT ALBERNI, Colombie-Britannique, 23 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Rogers a annoncé que le service sans-fil a été amélioré à Sproat Lake, près de Port Alberni, sur l'île de Vancouver. Désormais, les clients de Rogers et de Fido de cette communauté dynamique profiteront d'une expérience sans-fil plus rapide, plus fiable et plus uniforme que jamais. Rogers a travaillé avec le district régional d'Alberni-Clayoquot et des leaders politiques locaux pour construire la nouvelle tour cellulaire, qui profitera aux résidants, aux entreprises et aux intervenants d'urgence locaux.



« Que ce soit pour communiquer avec les services d'urgence en cas de besoin ou garder le contact avec des parents et amis à Sproat Lake, nous savons à quel point il est important d'offrir à nos clients un accès sans-fil de haute qualité, a déclaré Rick Sellers, président, Rogers Communications, Colombie-Britannique. Nous sommes sur le point de passer à la prochaine génération de technologie de réseau, et c'est pourquoi ces améliorations au service sans-fil relient non seulement les clients de l'île de Vancouver aux moments les plus importants de leur vie maintenant, mais elles préparent aussi notre réseau pour l'avenir. »

Grâce à cet investissement dans le réseau, les clients de Rogers et de Fido à Sproat Lake pourront garder encore plus le contact avec ce qui compte pour eux, qu'il s'agisse de regarder en continu leurs vidéos favorites, de télécharger des documents de travail, de publier sur les médias sociaux ou même simplement de clavarder avec des amis. La couverture améliorée permettra également de perfectionner la connexion sans?fil aux services d'intervention d'urgence pour les résidants, les visiteurs et les vacanciers.

« La couverture cellulaire n'est plus un luxe, mais une nécessité absolue pour les communautés rurales, a déclaré Scott Fraser, député provincial de Mid Island-Pacific Rim. Cette nouvelle tour cellulaire aidera à faire croître l'économie locale, à attirer plus de touristes et à améliorer la qualité des communications de sécurité et d'urgence dans la région. »

« L'élargissement de la couverture des communications sans?fil contribue directement au développement économique et à la sécurité des communautés, a déclaré John Jack, directeur et président du district régional d'Alberni-Clayoquot. La nouvelle tour de Rogers Communications est une contribution bienvenue à la région. »

L'annonce d'aujourd'hui est l'une des nombreuses améliorations apportées au service sans-fil de Rogers sur l' île de Vancouver , notamment à Qualicum Beach . Rogers continue d'investir dans l'ensemble de la Colombie-Britannique grâce à d'importantes expansions du réseau à Witset et le long de l'autoroute 16 , à Kelowna , à Burnaby et à Maple Ridge à Vancouver , ainsi que dans tout le réseau de SkyTrain .

Rogers travaille actuellement à l'élaboration d'un programme pluriannuel visant à offrir la 5G aux Canadiens. Rogers a annoncé récemment son intention de déployer un réseau LTE-M à l'échelle nationale pour donner le coup d'envoi à une nouvelle ère de solutions IdO au Canada, ainsi que pour établir un partenariat de recherche sur la 5G avec l'Université de la Colombie?Britannique et signer une entente avec Ericsson sur l'infrastructure nationale . En 2018, Rogers a procédé à des essais de la 5G en situation réelle au Rogers Centre et teste actuellement les normes 5G mondiales. Rogers continue à mettre à niveau son réseau 4.5G en y intégrant la plus récente technologie 5G, pour que tout soit prêt pour le déploiement commercial de la 5G.

À propos de Rogers

Rogers est une société canadienne diversifiée qui est un chef de file dans l'industrie des communications et des médias. Elle est le plus important fournisseur de services de communications sans?fil et l'un des plus importants fournisseurs de services de télévision par câble, d'Internet haute vitesse, de technologies de l'information et de téléphonie destinés au grand public et aux entreprises du pays. Par l'intermédiaire de Rogers Média, elle est active dans l'industrie de la radiodiffusion, de la télédiffusion, des sports, du magasinage télévisé et en ligne, des magazines et des médias numériques. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI.

SOURCE : Rogers Communications Canada Inc. ? Français

