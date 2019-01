Wipro classée troisième marque mondiale de services informatiques à la croissance la plus rapide en 2019





Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une importante société mondiale de services technologiques, de conseil et de processus d'entreprise, a été classée la troisième marque mondiale de services informatiques à la croissance la plus rapide en 2019 dans une étude menée par Brand Finance, le cabinet numéro un mondial pour l'évaluation des marques. Wipro figure également parmi les 10 marques les plus porteuses de valeur dans le secteur des services informatiques internationaux.

L'Édition 2019 du rapport annuel de Brand Finance sur les services informatiques liste 15 marques de premier plan dans ce segment, et sitie la valeur totale de la marque Wipro à 4,002 milliards USD, une hausse de 25 % en glissement annuel. Wipro émerge ainsi comme l'une des marques les plus solides de sa catégorie avec une notation de marque de AA+.

Dans leur communiqué de presse officiel Brand Finance a noté que les investissements importants de Wipro dans ses capacités de transformation numérique, ses acquisitions de niche, et une modernisation récente de la marque, l'avaient propulsée au troisième rang des marques à la croissance la plus rapide dans ce segment.

Le rapport analyse la valeur et la force des 5000 marques les plus importantes sur 38 secteurs dans le monde entier afin d'établir la liste des marques les plus porteuses de valeur au monde. La force de la marque est obtenue à partir de mesures de référence relatives à la marque par rapport à ses concurrents. Elle est ensuite utilisée pour déterminer un flux approprié de redevances prévisionnelles de marque, et ce flux est actualisé en une valeur actuelle nette : la valeur de la marque.

Milan Rao, président du marketing, de l'innovation et de la technologie et directeur mondial de la fabrication et des communications, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être reconnus comme l'une des marques à la croissance la plus rapide dans le paysage informatique mondial. Cette reconnaissance est un témoignage de notre riche héritage technologique, de nos investissements soutenus dans le développement de nos capacités de transformation numérique, et de notre expertise approfondie du domaine et du conseil. C'est ce qui nous a permis de créer une valeur durable et d'émerger en tant que partenaire de confiance pour nos clients. Tandis que nous consolidons davantage notre écosystème d'innovation et nos capacités pour l'ère numérique, nous sommes conscients que la valeur de notre marque ne fera, elle aussi, que se renforcer. »

En mai 2017, Wipro a dévoilé une nouvelle identité de marque, qui renforçait son engagement, en tant que partenaire de transformation numérique de confiance auprès des clients, d'offrir, mondialement, des résultats dans les technologies émergentes telles que le numérique, le cloud, la cybersécurité, l'hyperautomatisation, l'analyse et l'ingénierie produit. Avec des capacités de plus en plus diversifiées dans le monde entier, Wipro s'est engagée à développer un écosystème d'innovation mondial. La nouvelle identité de marque souligne la philosophie de Wipro qui consiste à rassembler des connaissances issues de toutes les industries et technologies afin de maximiser la valeur commerciale pour nos clients.

Au cours des derniers mois, Wipro a lancé toute une série de campagnes, dont #BetheNew et Outperform. with Wipro, en association avec ses prestigieux clients afin de présenter des exemples de réussite et de démontrer comment ses solutions peuvent offrir aux clients un avantage compétitif dans un monde toujours plus numérisé.

En septembre 2018, la société a organisé la 13e édition de sa course annuelle « Spirit of Wipro », qui a vu la participation de plusieurs milliers d'employés de Wipro, de leurs amis et de leurs familles, d'anciens salariés, de clients, de partenaires et de fournisseurs venus de 125 villes dans 34 pays.

L'an dernier, Wipro a été reconnue World's Most Ethical Company® (Société la plus éthique au monde) par l'Ethisphere Institute® pour la septième année consécutive et a été sélectionnée en tant que membre de l'indice mondial du développement durable du Dow Jones (global Dow Jones Sustainability World Index, DJSI) - 2018 pour la neuvième année d'affilée.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une importante société mondiale de technologies de l'information, et de services de conseil et de processus opérationnels. Nous tirons parti du pouvoir de l'informatique cognitive, de l'hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l'analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s'adapter au monde numérique et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 170 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

Énoncés prospectifs et mises en garde

Certaines déclarations du présent communiqué de presse concernant nos perspectives en matière de croissance future constituent des déclarations prévisionnelles, et à ce titre, elles impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient rendre sensiblement différents les résultats réels desdites déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans toutefois s'y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d'affaires et de nos bénéfices ; notre aptitude à générer et à gérer la croissance ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre aptitude à conserver notre avantage concurrentiel en matière de coûts ; l'augmentation des salaires en Inde ; notre aptitude à attirer et à fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l'immigration ; notre aptitude à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines de focalisation clés ; des perturbations des réseaux de télécommunications ; notre aptitude à mener à bien et à intégrer nos acquisitions potentielles ; la responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous procédons à des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l'instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques concernant l'obtention de capitaux ou l'acquisition d'entreprises en dehors de l'Inde ; l'utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et une conjoncture économique générale ayant un impact sur notre entreprise et notre secteur d'activités. Les autres risques susceptibles d'avoir des répercussions sur nos résultats d'exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Ces documents sont disponibles sur le site www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites ou orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, et dans nos rapports à l'intention des actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 janvier 2019 à 17:15 et diffusé par :