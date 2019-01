Lightlife impressionne avec un steak haché végétal qui gagne en goût, nutrition et ingrédients dans une nouvelle ligne de produits qui brille au rayon viande





Le pionnier des aliments végétaux prévoit une croissance record avec l'innovation de protéine de pois chef de file de sa catégorie, une refonte complète de la marque et la plus grande campagne consommateurs de ses 40 ans d'histoire.

CHICAGO, Jan. 23, 2019 /CNW/ - Lightlife Foods (« Lightlife »), la marque nº 1 de produits protéiniques alternatifs réfrigérés vendus au détail aux États-Unis, présente un nouveau steak haché végétal offrant l'expérience sensorielle que les consommateurs adorent dans un steak haché de boeuf. Créé avec une expertise culinaire, des ingrédients familiers et un équilibre nutritionnel, le steak haché Lightlife® est le héros d'une nouvelle ligne de produits à base de protéines de pois sans OGM, gluten, soja ni saveurs artificielles. Ces produits innovants introduisent la marque Lightlife® auprès de nouveaux consommateurs et sont à la tête d'une redéfinition complète de la marque pour fêter son 40e anniversaire.

Comprenant le steak haché Lightlife® Burger, la simili-viande hachée Lightlife® Ground, la saucisse Lightlife® Bratwurst et la saucisse italienne Lightlife®, la nouvelle ligne offre le goût, la texture, l'arôme et l'apparence de la viande traditionnelle, mais est élaborée à base de produits végétaux, pour vous offrir un goût familier qui vous rassasie sans vous faire prendre des kilos tout en prenant soin de la planète.

Le steak haché Lightlife® a 20 grammes de protéines de pois pour 0 gramme de cholestérol et seulement 2,5 grammes de graisses saturées dans une galette d'un quart de livre, comparés aux 80 grammes de cholestérol et aux 9,3 grammes de graisses saturées dans un steak d'un quart de livre de boeuf traditionnel. Grâce à une approche culinaire du développement de produit, le steak haché Lightlife® est fabriqué à partir d'ingrédients familiers, notamment des protéines de pois de grande qualité, de l'huile de noix de coco vierge et de la betterave en poudre qui se mélangent pour offrir un steak haché juteux et consistant. Comme il est conçu pour le gril, cuire le steak haché à feu vif renforcera sa texture tendre et pareille au boeuf.

« Fort de nos 40 ans passés en première ligne de l'innovation de l'alimentation végétale, nous comprenons que le goût est une priorité pour tous les consommateurs, » explique Dan Curtin, président de Lightlife Foods. « Nous n'avons pas rejoint la catégorie de l'alimentation végétale du jour au lendemain; nous sommes des pionniers du secteur depuis longtemps. Notre nouveau steak haché est délicieux grâce à des décennies de savoir-faire culinaire et nous sommes convaincus que nous offrons des produits sans pareils aux consommateurs qui veulent une alternative à la viande traditionnelle ou dont les palais sont à la recherche de nouvelles aventures. Ce n'est pas de la science, c'est juste de la nourriture savoureuse. »

Alors que la catégorie de l'alimentation végétale connaît une croissance rapide, Lightlife puise dans son rapport de confiance avec les consommateurs et son réseau extensif de distribution pour apporter rapidement le produit sur le marché. Aux États-Unis, le steak haché Lightlife® Burger commence ce mois-ci à être livré au secteur de la restauration et devrait être disponible dans les rayons des épiceries à la fin mars, d'autres produits devant suivre rapidement. Le lancement au Canada suivra en avril.

La nouvelle ligne centrale de Lightlife attire les consommateurs quel que soit leur rapport à l'alimentation végétale, qu'ils cherchent simplement à réduire leur consommation de viande ou qu'ils soient déjà des végétariens ou végétaliens intégraux.

La nouvelle ligne centrale de produits comprend :

l Steak haché végétal Lightlife® : avec le même goût savoureux et la même texture juteuse que le boeuf traditionnel, le steak haché Lightlife® compte 20 gramme de protéines végétales par portion avec des ingrédients moins nombreux et plus familiers, ainsi que moins de graisses saturées que les produits présentement sur le marché

l Saucisse végétale Bratwurst Lightlife® : avec une recette équilibrée d'herbes et d'épices que l'on trouve traditionnellement dans une saucisse Bratwurst, la saucisse Bratwurst Lightlife® offre le goût et la texture complexes d'une saucisse traditionnelle.

l Saucisse végétale italienne Lightlife® : avec la texture juteuse et savoureuse d'une saucisse traditionnelle de porc, la saucisse italienne Lightlife® grésillera sur votre gril ou à votre poêle et elle est suffisamment polyvalente pour briller dans un large éventail de recettes.

l Simili-viande hachée végétale Lightlife® : avec le même goût savoureux et la texture juteuse du boeuf haché traditionnel, la simili-viande hachée Lightlife® est conçue pour devenir un élément de base flexible de votre réfrigérateur; on peut en effet l'utiliser dans tous les plats à base de viande hachée, des lasagnes aux tacos en passant par le chili con carne.

La présentation de la nouvelle ligne marque le lancement de l'innovation et de la campagne consommateurs les plus significatives de l'histoire de Lightlife depuis sa création en 1979.

« En suivant la voie de notre équipe de R-D de très haut niveau, nous avons pu développer ces nouveaux produits étonnants en un temps record. Cette ligne centrale attirera de nouveaux consommateurs vers la marque et réjouira ceux qui sont fidèles aux produits d'alimentation végétale de Lightlife depuis 40 ans, » a déclaré Michael Lenahan, vice-président de commercialisation pour Lightlife Foods. « La nouvelle stratégie de marque est plus vivante et contemporaine tout en restant fidèle à notre riche héritage dans le domaine des aliments naturels, reflétant la base de consommateurs grandissante du secteur. Associés à notre innovation de ligne centrale, la plus grande campagne dans l'histoire de la marque et une filière riche de nouveaux produits dans notre portefeuille étendu, nous sommes impatients de continuer à diriger cette catégorie dynamique aux États-Unis et au Canada à l'avenir. »

Le lancement officiel du steak haché sera la première occasion où Lightlife dévoilera sa nouvelle allure. La redéfinition sera instaurée dans tout le portefeuille de produits de Lightlife pendant l'été alors que de nouveaux éléments plus innovants suivront.

Pour en savoir plus, consultez le site www.lightlife.com/news et rejoignez la communauté sur les réseaux sociaux : @LightlifeFoods.

À propos de Lightlife

Fondée en 1979, l'entreprise Lightlife Foods Inc. est une pionnière dans le domaine des aliments d'origine végétale, et travaille avec passion pour mettre les végétaux au centre de l'alimentation des gens. En tant que chef de file de la catégorie aux États-Unis, Lightlife s'engage à rendre l'alimentation à base de végétaux plus accessible et délicieuse grâce à une gamme de produits convenant à tous les régimes alimentaires. Lightlife est propriété de Greenleaf Foods, SPC, une entreprise alimentaire consacrée à la culture et l'avancement de marques dans le secteur en rapide développement des aliments végétaux.

