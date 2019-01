Papa John's nomme Marvin Boakye premier directeur des ressources humaines





Papa John's International, Inc., (NASDAQ : PZZA) l'une des plus grandes chaînes de livraison de pizzas au monde, a annoncé aujourd'hui la nomination de Marvin Boakye au poste de premier directeur des ressources humaines. Il officiera en tant que membre de l'équipe de la direction exécutive de Papa John's sous l'autorité du président-directeur général et chef de la direction Steve Ritchie.

M. Boakye a plus de 20 ans d'expérience en ressources humaines, ainsi qu'une grande expertise de la gestion du changement et de la transformation de culture. Il a occupé des rôles de direction en ressources humaines pour des organisations aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine. M. Boakye rejoint Papa John's après avoir été vice-président des ressources humaines dans la société pétrolière Andeavor à San Antonio, au Texas, qui a récemment été acquise par Marathon Petroleum. Avant Andeavor, il était directeur des ressources humaines pour MTS Allstream, une société de télécommunications qui fait aujourd'hui partie de Bell Canada, et a occupé d'importants postes en ressources humaines chez Goodyear, Pulte Group et The Home Depot.

« L'expertise de Mr Boakye aidera Papa John's à continuer à se transformation afin de devenir un meilleur endroit où travailler pour nos 120 000 collaborateurs corporatifs et franchisés », a déclaré le PDG et chef de la direction de Papa John's, Steve Ritchie. « Dans notre recherche d'un directeur des ressources humaines, notre objectif était d'identifier un leader du développement des talents expert en changement organisationnel. Les antécédents impressionnants de M. Boakye seront un atout important pour la stratégie de croissance de Papa John's, alors que nous continuons de nous concentrer sur nos activités en dehors de l'Amérique du Nord. »

En tant que dirigeant, le rôle de M. Boakye sera essentiel pour mettre en oeuvre la stratégie de gestion des talents de la société, ce qui inclut la supervision des opérations du personnel ; la rémunération et les avantages ; ainsi que l'apprentissage et le développement. Il remplace le vice-président senior des opérations du personnel, Bob Smith, qui a quitté Papa John's en août 2018 après 15 années de service dans la société.

À propos de Papa John's

Basé à Louisville, dans le Kentucky, Papa John's International, Inc. (NASDAQ : PZZA) est la troisième plus grande chaîne de livraison de pizzas au monde. Parmi toutes les chaînes de pizzas nationales, Papa John's a été, en 2018, classé numéro un par les consommateurs pour la qualité des produits et des services dans l'indice américain de satisfaction clientèle (American Customer Satisfaction Index, ACSI). Au cours des 19 dernières années, les consommateurs ont, à 17 reprises, sélectionné Papa John's comme première de toutes les chaînes nationales de pizzas dans l'indice ACSI de satisfaction clientèle.

Pour en savoir plus sur la société ou pour commander une pizza en ligne, rendez-vous sur le site de Papa John's à l'adresse www.papajohns.com.

