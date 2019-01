Montréal dévoile les 15 entreprises qui formeront le Cabinet créatif, une initiative de soutien à la commercialisation à l'international





MONTRÉAL, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales au comité exécutif, M. Robert Beaudry, a dévoilé aujourd'hui, devant les quelque 8 000 participants à Expo Entrepreneurs, les 15 entreprises qui formeront la première cohorte du Cabinet créatif. Créée par la Ville de Montréal et Air Canada pour entreprise, soutenue par le Gouvernement du Québec, BCF avocats d'affaires, WeWork et Aéroports de Montréal, cette initiative permettra de renforcer la croissance de ces entreprises à l'international, tout en réduisant les risques associés à leurs premières démarches d'exportation.

Et la première cohorte du Cabinet créatif sera formée de... 4 Élements Aptitude X Artisans d'Azure Coups de Théâtre Dix2 Gimmick Studio H264 Distribution Halo Création HUB Studio Ingrid Ingrid Kotmo MASSIV Art Ombrages Robocut Studio WireFrame

CITATIONS

« Développer nos entreprises à l'international est une orientation cruciale pour l'essor économique de notre métropole, qui est inscrite dans notre Stratégie de développement économique 2018-2022. Le Cabinet créatif est l'une des initiatives lancées par la Ville et ses partenaires pour permettre à de jeunes organisations créatives et culturelles de développer de nouveaux marchés à l'international et d'être initiées aux rouages de l'exportation. Au cours des cinq prochains mois, nos entreprises bénéficieront d'ateliers pratiques, de soutien logistique, d'un soutien à la prospection et d'une foule d'activités personnalisées qui leur permettront de préparer leur mission et de faire décoller leurs affaires à l'étranger », a expliqué Robert Beaudry.

« En tant que transporteur mondial, Air Canada est fière d'investir dans l'entrepreneuriat et de permettre à Montréal de rayonner et d'innover. Nous apportons notre contribution à la première cohorte du Cabinet Créatif de Montréal en mentorant ces organisations émergentes et mettant à leur disposition des outils et des ressources pour les aider dans leur développement mondial. En plus des avantages et des vols offerts vers les marchés internationaux ciblés par ces entreprises, nous fournirons un soutien supplémentaire en faisant don du transport pour la conférence South by South West dans le cadre de la mission commerciale de Montréal en mars prochain à Austin, au Texas », a déclaré John Macleod, vice-président - Ventes mondiales et Alliances, d'Air Canada.

« Être partenaire du programme du Cabinet créatif de Montréal est une autre façon pour nous de soutenir la croissance de l'économie montréalaise », a déclaré Simon Tancredi, directeur de la communauté montréalaise, WeWork. « Notre adhésion à Global Access est comme un passeport virtuel. Ces 15 entreprises sont désormais en mesure de s'inscrire dans un réseau international de plus de 400 000 membres et auront accès à des espaces de travail et des salles de conférence dans plus de 425 sites dans 100 villes du monde entier.»

Le Cabinet créatif

Initié par la Ville de Montréal et propulsé par Air Canada pour entreprise, Le Cabinet créatif est un projet de soutien à la commercialisation à l'international permettant à de jeunes entreprises et organisations créatives et culturelles montréalaises de développer de nouveaux marchés internationaux. Plus d'information : cabinetcreatif.ca

Entente Réflèxe Montréal

Dans le cadre du statut officiel de métropole conféré à la Ville en 2017, l'entente « Réflexe Montréal » vise le développement de tout le potentiel de Montréal au niveau économique, social ou culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyens. Le gouvernement du Québec reconnaît aussi ce statut particulier de métropole dans l'élaboration des lois, des règlements, des programmes, des politiques ou des directives qui concernent Montréal.

