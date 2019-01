SpeeDx élargit son réseau de distribution européen





SpeeDx a annoncé avoir recruté deux nouveaux partenaires de distribution, offrant ainsi aux clients dans toute l'Europe un accès complet aux plateformes ResistancePlus® et PlexPCR® de SpeeDx, deux tests de pointe dans ce marché. AB ANALITICA distribuera dans toute l'Italie tandis que Immuno Diagnostic Oy couvrira la Finlande.

« Nos nouveaux partenaires de distribution jouissent d'une solide présence commerciale dans leurs régions et d'étroites relations de travail avec leurs clients clés qui sont intéressés par nos solutions », déclare Colin Denver, PDG de SpeeDx. « La résistance aux antibiotiques dans les maladies sexuellement transmissibles est une préoccupation prioritaire pour les autorités et les organismes de dépistage dans toute l'Europe, et désormais davantage de laboratoires peuvent accéder à nos tests ResistancePlus pour la Mycoplasma genitalium et les blennorragies afin de permettre de traiter le besoin réel de Thérapie guidée par la résistance. »

La plateforme ResistancePlus de SpeeDx inclut ResistancePlus GC* (CE-IVD) - le premier test commercialement disponible à combiner le dépistage de la Neisseria gonorrhoeae (GC) avec des marqueurs évaluant la sensibilité à la ciprofloxacine. ResistancePlus GC permet l'organisation des traitements antibiotiques de dernière ligne en orientant la thérapie sur la ciprofloxacine s'il y a lieu. La ciprofloxacine est un antibiotique oral simple, et les données de surveillance indiquent qu'il est toujours efficace pour jusqu'à 70 % des infections dues à la gonorrhée.1-4 L'essai leader sur le marché ResistancePlus MG de SpeeDx détecte simultanément la bactérie Mycoplasma genitalium et les marqueurs génétiques de résistance à l'azithromycine. Les résultats cliniques avérés indiquent des taux de guérison atteignant 92 % comparé au taux de guérison de 40 % atteints à l'aide des tests de détection MG uniquement.5 SpeeDx prévoit également de commercialiser un nouveau test ResistancePlus MG pour les marqueurs de résistance associés à l'échec du traitement antibiotique de deuxième ligne.

Le portefeuille SpeeDx inclut également PlexPCR VHS, un test multiplex pour le virus de l'herpès simplex (1 et 2), du zona-varicelle et du Treponema pallidum (syphilis). Dans le portefeuille PlexPCR figurent également des projets de mise au point d'un panel multiplex exhaustif pour le dépistage des virus respiratoires ainsi qu'une solution de dépistage des infections bactériennes respiratoires.

*disponible là où le marquage CE est accepté, indisponible aux États-Unis ou en Australie

À propos de SpeeDx

Fondée en 2009, SpeeDx est une société privée basée en Australie avec des bureaux à Londres et aux États-Unis, et un réseau de distributeurs dans toute l'Europe. SpeeDx est spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire qui, au-delà de la simple détection, proposent des informations complètes pour une prise en charge améliorée du patient. La technologie innovante de réaction en chaîne par polymérase (qPCR) en temps réel a permis de développer les stratégies de détection et d'amorçage multiplex les plus sophistiquées du marché. SpeeDx a un portefeuille de kits CE-IVD pour le dépistage des agents pathogènes de maladie infectieuse, des infections sexuellement transmissibles (STI), et des marqueurs de résistance antimicrobienne et mène actuellement des essais cliniques pour une autorisation par la FDA en 2019. Les tests ResistancePlus de SpeeDx permettent une thérapie guidée par la résistance, qui améliore les résultats thérapeutiques et permet aux praticiens de prendre des décisions cliniques informées.

