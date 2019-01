Les élèves des Premières Nations bénéficieront de l'entente tripartite sur l'éducation conclue entre le Canada, la Colombie-Britannique et le First Nations Education Steering Committee





VANCOUVER OUEST, BC, le 23 janv. 2019 /CNW/ - L'amélioration des résultats scolaires des élèves des Premières Nations est au centre des efforts d'autodétermination et de bien-être des Premières Nations en Colombie-Britannique.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Rob Fleming, ministre de l'Éducation de la Colombie-Britannique, et Tyrone McNeil, président du First Nations Education Steering Committee (FNESC), ont annoncé la signature de l'entente tripartite sur l'éducation en Colombie-Britannique au profit des écoles, des communautés et des élèves des Premières Nations de toute la province.

Cette entente de cinq ans remplace l'Accord-cadre sur l'éducation en Colombie-Britannique signée à l'origine en 2012, et est le résultat d'un vaste processus de négociation entre le FNESC, le Canada et la Colombie-Britannique. Elle profitera à tous les élèves des 200 Premières Nations qui fréquentent l'une des 131 écoles des Premières Nations dans les réserves et à ceux qui fréquentent des écoles publiques ou privées hors réserve en Colombie-Britannique.

L'entente entraînera d'importants changements systémiques dans l'éducation en Colombie-Britannique, notamment :

un modèle de financement plus suffisant et durable pour l'éducation des Premières Nations de la Colombie-Britannique;

un nouvel investissement de 20 millions de dollars dans les écoles des Premières Nations, y compris des ressources accrues pour les langues et les cultures des Premières Nations, ainsi que pour les technologies visant à améliorer les possibilités d'apprentissage des élèves;

de nouvelles politiques visant à favoriser des ententes avantageuses entre les Premières Nations et les conseils scolaires pour l'éducation des Premières Nations, y compris de meilleurs services de transport;

des engagements en faveur de la création d'une politique linguistique des Premières Nations menant à des cours complets de langues autochtones dans les écoles publiques;

des efforts concertés pour surveiller les données sur le rendement des élèves afin d'éclairer les politiques et les pratiques;

des possibilités de perfectionnement professionnel et d'échange de renseignements afin de favoriser une compréhension plus vaste et approfondie des questions liées à l'éducation des Premières Nations.

L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'engagement des parties à collaborer pour combler l'écart de rendement entre les élèves des Premières Nations et les élèves non autochtones. Elle reconnaît qu'en matière d'éducation, les membres des Premières Nations ont le droit de prendre des décisions qui affectent leurs élèves et de gérer leurs propres établissements d'enseignement, conformément à leurs propres besoins, expériences, croyances et valeurs.

« Ensemble, nous nous engageons à offrir à plus de 12 000 élèves des Premières Nations un avenir meilleur. Cette entente tripartite comprend de nouveaux investissements dans les langues et la culture, un soutien accru des besoins des élèves qui fréquentent une école d'une réserve ou une école provinciale, et illustre ce que nous pouvons accomplir grâce à un partenariat fort. Je félicite le First Nations Education Steering Committee pour son leadership au fil des décennies et sa détermination de faire en sorte que cette entente devienne enfin réalité. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Services aux Autochtones

« L'entente tripartite sur l'éducation en Colombie-Britannique signifie que davantage d'élèves des Premières Nations de la province recevront une éducation de qualité et culturellement adaptée. Élaborée en partenariat, l'entente aidera à inspirer un solide sentiment identitaire culturel personnel chez les jeunes des Premières Nations empreints de fierté. Cette entente permettra la création de débouchés offrant aux élèves l'occasion d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans le contexte actuel, comme des compétences technologiques. Elle les préparera à la poursuite d'études supérieures et à l'obtention d'un emploi futur. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Le partenariat entre la Colombie-Britannique, le FNESC et le gouvernement du Canada a joué un rôle essentiel dans l'élimination des obstacles et l'ouverture de débouchés pour les élèves des Premières Nations. Nous savons que les élèves autochtones s'épanouissent lorsque les écoles reflètent leur patrimoine unique, et c'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à donner suite aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Je me réjouis à l'idée de poursuivre la collaboration afin de mieux soutenir les élèves autochtones dans les années à venir. »

L'honorable Rob Fleming

Ministre de l'Éducation de la Colombie-Britannique

« L'entente tripartie sur l'éducation en Colombie-Britannique permettra aux Premières Nations d'assumer un contrôle accru sur leur éducation dans la province au profit de l'ensemble des apprenants, des familles et des communautés des Premières Nations, ce qui contribuera à l'avancement de leur droit de prendre des décisions en matière d'éducation et favorisera la réconciliation. »

Tyrone McNeil

Président du First Nations Education Steering Committee

Le Canada fournira des fonds conformément au modèle de financement de l'éducation des Premières Nations de la Colombie-Britannique pour les élèves des Premières Nations qui fréquentent des écoles administrées par ces dernières ou des écoles publiques.

fournira des fonds conformément au modèle de financement de l'éducation des Premières Nations de la Colombie-Britannique pour les élèves des Premières Nations qui fréquentent des écoles administrées par ces dernières ou des écoles publiques. Créé en 1992, le First Nations Education Steering Committee s'efforce de promouvoir une éducation de qualité pour tous les élèves des Premières Nations de la Colombie-Britannique et d'appuyer les communautés dans leurs efforts en vue d'améliorer la réussite des élèves des Premières Nations.

