Invitation aux médias - Annonce concernant la Fondation Maison Gilles-Carle

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, procédera à une annonce concernant la Fondation...

Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires afin de renforcer les soins de santé et de s'attaquer à la crise des opioïdes qui continue d'avoir des effets dévastateurs sur des individus, des familles et des communautés....