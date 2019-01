La ministre Wilson-Raybould annonce un partenariat avec le Centre for Group Counselling and Trauma de l'Université de la Colombie-Britannique





ACC versera 250 000 $ au Veterans Transition Training Centre de l'Université de la Colombie-Britannique par le biais du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille.

VANCOUVER, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Le Programme de transition des vétérans (PTV) aide les vétérans de la Colombie-Britannique à gérer leurs traumatismes liés au stress opérationnel depuis 20 ans. Grâce au soutien du gouvernement du Canada, le PTV pourra accroître sa programmation pour aider plus de vétérans à obtenir l'aide dont ils ont besoin. ACC s'est associé au Centre for Group Counselling and Trauma (CGCT) (centre de counseling de groupe et de recherche sur les traumatismes) de l'Université de la Colombie?Britannique (UBC) afin d'élargir la portée du Programme et de former un plus grand nombre de cliniciens. Le Ministère versera 250 000 $ sur quatre ans au Veterans Transition Training Centre (VTTC) (centre de formation pour la transition des vétérans).

Le PTV a été créé par le Dr Marv Westwood, qui travaille au CGCT, à la faculté d'éducation de l'Université. Depuis, le Programme a permis de traiter 1 000 vétérans et affiche un taux de réussite de 90 %, lequel reflète le pourcentage de participants qui sont devenus des membres prospères et productifs dans leur communauté civile grâce à l'aide reçue.

« Les employés du Centre for Group Counselling and Trauma de l'Université de la Colombie-Britannique font une réelle différence dans la vie des vétérans et de leur famille. La recherche et l'innovation de cette organisation est essentielle au bien-être des vétérans du Canada et nous sommes heureux de l'aider à poursuivre ce travail important. »

- Jody Wilson-Raybould, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

Consultez la page Web Fonds pour le bien?être des vétérans et de leur famille pour obtenir de plus amples renseignements.

Faits en bref

La moitié des vétérans qui s'inscrivent au Programme de transition des vétérans ont été aiguillés par d'autres vétérans ayant terminé le Programme.

Anciens Combattants Canada a octroyé 3 M$ sous forme de subventions et de contributions par le biais du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille en 2018-2019.

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille fait partie des nouveaux programmes de soutien et de prestations annoncés dans le budget de 2017 qui ont pour objectif d'améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille.

Liens connexes

SOURCE Anciens Combattants Canada

Communiqué envoyé le 23 janvier 2019 à 16:00 et diffusé par :