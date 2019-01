DriveScale annonce un déploiement client de grande envergure en Chine





SF Express, une compagnie mondiale de transport, choisit la plateforme montable DriveScale pour le traitement intensif de données

SUNNYVALE, Californie, 23 janvier 2019 /PRNewswire/ -- DriveScale , le leader en matière d'infrastructures montables destinées aux charges de travail gourmandes en données et désigné Cool Vendor 2018 par Gartner pour l'infrastructure cloud, a annoncé aujourd'hui un déploiement client de grande envergure en Chine. SF Express, l'une des plus grandes compagnies maritimes en Chine, souhaitait résoudre les problèmes d'inefficacité et de sous-utilisation des ressources dans ses déploiements informatiques gourmands en données. DriveScale lui permet d'étendre son centre de données et de développer ses activités.

SF Express fait appel à DriveScale pour résoudre l'inefficacité et la sous-utilisation des ressources dans ses déploiements informatiques gourmands en données

« SF Express fait perpétuellement face à des défis du fait de la croissance et de l'expansion des centres de données. Les équipes réclamaient sans cesse de plus fortes capacités de traitement et de stockage, mais nous n'arrivions pas à déterminer quelle part des ressources déployées était réellement utilisée », a déclaré Tim Tian, le directeur de la technologie de SF Express. « La solution DriveScale nous a donné une souplesse extraordinaire en matière de déploiement des ressources. Elle a éliminé le sur-provisionnement et nous a donné une idée précise de la quantité de ressources que le cluster consomme réellement, ce qui réduit nettement la complexité opérationnelle et le gaspillage. »

SF Express a déployé DriveScale pour ses applications d'analyse de données haute performance reposant sur Apache Spark. L'entreprise a choisi DriveScale pour l'architecture qu'elle offre, pour sa souplesse et sa facilité de gestion. En utilisant DriveScale pour l'agencement de son infrastructure de traitement, SF Express a pu facilement étendre son environnement Apache Spark, tout en réduisant le surdimensionnement de façon notable et en maintenant les performances et la haute disponibilité requises par ses services. SF Express prévoit d'augmenter son cluster Spark de 30 % l'année prochaine et envisage d'utiliser DriveScale pour des charges de travail supplémentaires, notamment Hadoop.

Plateforme montable DriveScale : convertir des centres de données rigides en déploiements évolutifs, souples et réactifs pour les applications gourmandes en données

La plateforme montable DriveScale permet le montage modulable de serveurs avec un large éventail de coefficient de traitement, regroupés pour le déploiement d'applications. On ne peut pas distinguer ces noeuds logiques des serveurs en rack standard avec stockage interne lorsque l'application est en cours d'exécution. La solution est fournie à travers un ensemble d'outils sur site et cloud agençant l'infrastructure. Grâce à DriveScale, les entreprises peuvent plus facilement assurer le déploiement d'applications de toute taille.

« La haute disponibilité est essentielle pour notre déploiement et nous l'avons testé par tous les moyens possibles », a déclaré Tian. « En outre, Spark est une solution d'analyse haute performance et nous devions veiller à ce que DriveScale puisse fonctionner comme un stockage à connexion directe. Nous avons été agréablement surpris et fort satisfaits de la haute disponibilité et des performances de la solution DriveScale. »

DriveScale poursuit son développement dans la région Asie-Pacifique

En 2018, DriveScale a annoncé le renforcement de sa présence en Asie, en ouvrant un bureau régional au Japon pour étendre ses activités dans la région Asie-Pacifique et proposer sa solution d'infrastructure montable. Cela s'explique du fait des contrats en cours de la société avec un certain nombre d'entreprises japonaises et chinoises de premier plan dans les secteurs de la fabrication, de l'automobile, de la vente au détail et de l'électronique grand public. DriveScale leur permet de créer des centres de données plus productifs, réactifs et faciles à gérer.

« La technologie de pointe de DriveScale colle admirablement au marché chinois », a déclaré Connie Cheng, la partenaire en gestion de Nautilus Ventures et membre du Conseil d'administration de DriveScale. « Ce client, l'un des plus grands transporteurs au monde, illustre la valeur des solutions DriveScale. Nous aurons très bientôt un bien plus grand nombre de clients chinois. »

« La collaboration avec SF Express s'inscrit dans une forme de continuité, après les jalons importants que nous avons posés dans la région Asie-Pacifique l'année dernière. Notre développement en Chine porte ses fruits grâce à cette grande réussite auprès de nos clients », a déclaré Gene Banman, le PDG de DriveScale. « Nous sommes aux avant-postes de l'innovation en matière d'infrastructures informatiques programmables et adaptables pour les centres de données et nous avons hâte de satisfaire la demande dans la région pour des applications d'analyse de données de haute performance et à forte croissance. »

