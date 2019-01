L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - MMJ

Reprise des négociations pour : Société : CHAINODE OPPORTUNITIES CORP Symbole à la Bourse de croissance TSX : CXD.P Reprise (HE) : 9 h 30 le 24 janvier 2019 Société : ROJO RESOURCES LTD. Symbole à la Bourse de croissance TSX : RJ.H Reprise (HE) :...